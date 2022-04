Am Donnerstag wurden die Einsatzkräfte der FF Waidhofen gleich zweimal hintereinander zu Einsätzen alarmiert. Um 8:54 Uhr musste eine Türöffnung und um 12:20 Uhr eine Aufzugsbefreiung durchgeführt werden.

WAIDHOFEN. Am Morgen wurde die Feuerwehr Waidhofen zu einer Türöffnung in der Karl Illner Straße alarmiert. Der Wohnungsbesitzer war nicht zu einem Termin erschienen und ein Verwandter machte sich Sorgen und vermutete einen Notfall. Beim Eintreffen am Einsatzort waren Polizei und Rettungskräfte bereits vor Ort. Da niemand auf lautes Klopfen und Läuten reagierte, wurde die Tür mittels Spezialwerkzeug geöffnet und so den Rettungskräften Zugang zur Wohnung gewährt. Glücklicherweise gab es keinen Notfall und der Wohnungsbesitzer konnte wohlauf vorgefunden werden.

Person aus Aufzug gerettet

Bereits um 12:20 Uhr erfolgte der nächste Einsatz. Dieses Mal musste eine Person aus einem steckengebliebenen Aufzug in der Niederleuthnerstraße gerettet werden. Die Aufzugskabine war zwischen zwei Stockwerken in einer Wohnhausanlage in der Niederleuthnerstraße steckengeblieben und die Person drückte den Notrufknopf. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung wurde die Kabine von den Einsatzkräften mittels Notsteuerung in die nächste Etage gefahren und die Tür manuell geöffnet. So konnte die Person aus dem Aufzug gerettet werden. Nach der Befreiung wurde der Aufzug außer Betrieb genommen und die defekte Tür abgesichert.