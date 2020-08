Sachverhalt

Eine kerngesund aussehende "Tomatenpflanze XY" wird in einem Supermarkt XZ erworben. Blätter üppig, Pflanze optisch makellos.

Sie wird unverzüglich in biologisch topaktives Hochbeet (Dendrobena Wurmhumusschicht oben 1:12 zu ungedüngter Erde) eingesetzt, der Wurzelballen ist auffällig torflastig.

Was passiert?

Wenige Tage später schon verfärben sich Blätter.

Dann der befreiende Schub: die Planze startet neu durch, siehe ihre frischen, kräftigen Blätter.

Biofrage

Was ist da abgelaufen?