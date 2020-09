Vizebürgermeister Martin Litschauer im Interview was er überhaupt weiterbringen kann, wie die Bezirkshauptstadt durch die Krise kommt und ob es ihm schwer fällt, wenn er den Bürgermeister nicht mehr vertreten muss.

BEZIRKSBLÄTTER: Sie vertreten aktuell den Bürgermeister, da kann man doch in vier Monaten nicht viel weiterbringen, oder?

Martin Litschauer: Doch, man kann sich sehr wohl überlegen, wie man die Gemeinde für die Zukunft fit kriegt. Der Breitbandausbau liegt uns etwa aktuell im Magen. Der NÖGIG (Niederösterreichische Glasfaserinfrastruktur GmbH, Anm.) fehlen die Fördergelder und die privaten Anbieter bauen deutlich langsamer aus, als sich die Waidhofner das wünschen. Da arbeiten wir dran.

Das Problem ist seit Jahren bekannt. Können Sie in der Vertretung solche Probleme wirklich in Rekordzeit lösen?

Nein, das wäre vermessen das zu behaupten. Aber wir können in der Koalition mit der ÖVP Dinge auf die Reise bringen. Das Arbeitsklima ist gut, die Abstimmung untereinander funktioniert und da gelingt uns aktuell einiges. Natürlich ist es eine herausfordende Zeit, auch für die Mitarbeiter im Rathaus und die Arbeit erledigt sich nicht von alleine, aber wir können Punkt für Punkt umsetzen.

Was wären diese Punkte konkret?

Die Heli Dungler-Siedlung hat für uns hohe Priorität, wir wollen, dass nächstes Jahr gebaut werden kann. Ein großes Thema ist auch die Trinkwasserversorgung und damit der Kanalbau in Matzles, das muss endlich auf die Zielgerade. Dann hängen wir noch in anderen Projekten drin. Aktuell versuchen wir eine Finanzierung für eine Drehleiter für die Feuerwehr aufzustellen. Da rechnen wir mit Kosten bis zu 850.000 Euro und wir verhandeln gerade mit dem Land über die Finanzierung. Das muss ganz dringend geklärt werden, weil die Leiter zum Beispiel am Landesklinikum eingesetzt werden kann, sollte es dort nötig sein. Auch die Kleinkindbetreuung in Waidhofen ist gut unterwegs, auch wenn die Anforderungen nicht leicht zu erfüllen sind. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir zumindest einmal starten können. Aktuell diskutieren wir auch darüber den Kindertransport wieder einzuführen.

Viele Bürgermeister sprechen bereits von massiven finanziellen Verlusten für die Gemeinden durch die Coronakrise. Wie sieht die Lage in Waidhofen aus?

Ich erwarte, dass und Covid-19 finanziell hart trifft, wir können jetzt aber noch nichts berechnen, weil sich noch nicht gezeigt hat, wie sich die Lage der Unternehmen entwickelt und wir damit nicht wissen, wie sehr sich die Krise auf die Kommunalabgaben auswirkt. Im Oktober sollten wir mehr wissen, aber reell müssen wir von hunderttausenden Euro ausgehen.

Sie haben als Oppositionspolitiker gerade die ÖVP immer scharf kritisiert. Wie ist es jetzt, einmal in den Schuhen des Bürgermeisters zu stecken?

Ich finde es sehr angenehm, dass man ins Tun kommt, denn kritisieren ist - zugegeben - einfacher, aber auf Dauer auch nicht befriedigend. Der Wechsel war nicht ganz so schlimm, weil ich einige Monate vorher schon im Nationalrat Erfahrung gesammelt habe, was es heißt Regierungsverantwortung zu übernehmen und vor allem wie wichtig Kompromisse sind. Die Situation ist wie sie ist und zu sagen "Na, so war das jetzt aber nicht gedacht", wäre für mich der falsche Zugang und jemand muss schließlich die Verantwortung tragen. Meine Familie unterstützt mich sehr, aber es ist ja glücklicherweise nur eine Geschichte auf Zeit. Über Jahre könnte ich das so nicht machen.

"Heilungschancen stehen gut"

Was ist Ihnen lieber: Bürgermeister oder Nationalrat?

Puh, spannende Frage. Der Bürgermeister hat als Einzelperson mehr Möglichkeiten Dinge umzusetzen. Im Nationalrat sind das ganz andere Dimensionen. Wenn's dort gelingt haben die Lösungen aber auch gleich eine ganz andere Tragweite. Aber die Aufgabe des Bürgermeisters ist nicht zu unterschätzen, das ist sicher kein Nebenjob.

Die Streitereien in Waidhofen zwischen den Fraktionen sind überregional bekannt, und sobald die schwarz-grüne Koalition eine Ankündigung macht, wird sofort Kritik laut - das war auch unter schwarz-blau oder der ÖVP-Alleinregierung nicht anders. Kann das ewig so weiter gehen?

Ich bezweifle, dass man mit dieser Politik große Fortschritte macht. Wir sollten uns fragen, wir wir uns weiterentwickeln und wer welchen Beitrag leisten kann. Es würde uns schon unterstützen, wenn alle ihre Ideen einbringen würden, statt ständig irgendwelche Formalfragen zu kritisieren oder sich darüber zu beschweren, dass man über dies oder jenes nicht informiert wurde. Jeder kann seinen Beitrag leisten, und wir haben Probleme, die gelöst werden müssen.

"Jeder kann seinen Beitrag leisten, und wir haben Probleme, die gelöst werden müssen", Martin Litschauer über die ständigen Kritik an den Regierenden in der Stadt - egal welcher Farbe.

hochgeladen von Peter Zellinger

Bei allem Respekt, aber Sie selbst waren nie um Kritik verlegen, auch wenn es um Formalfragen ging.

Ich habe in der Opposition immer versucht zu sagen, was konkret ich problematisch finde. Ich habe nie nur einfach irgendwas gesagt, nur damit ich was gesagt habe.

Wird es Ihnen schwer fallen das Amt wieder herzugeben, wenn Robert Altschach wieder da ist?

(Lacht): Na, des glaub i net. Ich bin ja nicht hier, weil ich Ämter sammeln möchte, ich bin hier um Dinge umzusetzen.

Wenn Sie sich etwas für die Stadtgemeinde wünschen und das sofort umsetzen könnten, was wäre das?

Ich beschäftige mich schon viele Jahre mit der Energiewende. Ich würde mir einen Firmencluster wünschen, der genau dieses Thema voranbringt, das wäre schon sehr spannend. Diese Firmen bringen ja auch eine andere Arbeitskultur mit, das wäre eine super Motivation für die Leute in der Region zu leben und zu arbeiten.