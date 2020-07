Angenehm werter Herr Kollege, lange nicht gesehen.

Ganz meinerseits, freut mich, die Zeiten ändern sich.

Zuletzt unterhalten haben wir uns, wenn ich mich recht erinnere, als die Ischglleut abgereit sind.

Geht jetzt eine neue Ansteckungswelle los?

Schaut danach aus, war zu erwarten. Die Menschen sind wenig lernfähig, das soll uns Viren nur recht sein. Coronaparties sind für Viren das denkbar Beste, ganz in unserem Sinn. Alkohol und Verbrüderung läßt die für Menschen an sich kluge Babyelefanten-Sperrzone rasch vergessen.

So ist es!

Die Menschen stoßen an ihre Grenzen, jetzt sind sie schon wieder am Ende mit ihrem Latein und mit dem sog. Babyelefanten.

Gäbs keine kruden heimischen Viecher als Alternative, Haflinger, Lippizaner oder Schweindln?

Die Russen haben ihren Bären, die Australier das Känguruh und was haben wir? Einen Elefanten!

Sie sind Patriot. Aber Sie sehen es ja, offensichtlich wird nur das Fremde, das Importierte geliebt und ist seit geraumer Zeit "in".

Ganz was anderes: Betfreudige Leut, zusammengepfercht in viel zu engem Umfeld, sollen Cluster verursacht haben, hör ich.



Beten kann grundsätzlich nie ein Fehler sein, merken

sie sich das, aber Cluster?

Cluster, Cluster...Clusterbomben? Sind das nicht US-Bomben, die eine Fläche groß wie ein Fußballfeld mit overkill überspreaden? Viele Fallbomben in verschiedenen Größen, die sich im Flug ausbreitend, Panzer und Menschen sicher vernichten? Grauslich.



Ah, Sie meinen eine geächtete Waffe aus Trumpland? Cluster hin oder her, Trump bleibt einer unserer besten Förderer.



Ja Collega, keine Frage, der Mann ist ein Glücksfall.

Die Kurven steigen an.

Meinen sie Kurven als Auslöser Richtung sexy pleasure?

Aber nein, ich denke dabei nur an mathematische Kurven, die nüchtern biologische Erfahrungen abbilden.

Wenn Sie so wollen, auch unsere Karrieren als pandemische Viren, die zur Zeit jegliche Globalisierung unmöglich macht. Um wenige Cent muß keiner nach London oder an den Ballermann fliegen, nur weil ihm fad ist. Damit ist jetzt Schluß. Immer dasselbe : wenn Kurven nur moderat schwanken, ist die Welt in Ordnung, wenn sie steil hochrauschen, stimmt was nicht. Wie an der blasenverliebten Börse geht es nur mehr rauf oder runter.

Weswegen ist denn das so?

Ich weiß es nicht, nur die Erfahrung zeigt es.

Die Kurve der Erdbevölkerung- beharrlich steigend seit den Neandertalern, zeigt seit eh und je mehr oder weniger

kleinere Schwankungen an. Zur Zeit geht die Kurve fast senkrecht hoch. Das kann so nicht weitergehen, die Welt ist endlich, wie die Erdbevölkerung auch.

Jedem rapiden Anstieg folgt bekanntlich verläßlich der sichere Niedergang. Das gilt für Familien, Staaten,Tier- oder Planzenpopulationen gleichermaßen.

Jede Spezies, die sich in kurzer Zeit maßlos vermehrt, wird

rasch reduziert. Seuchen gelten als erprobtes Mittel, das effektiv und gratis zu korrigieren.

Steckt Gott dahinter, eine evolutionäre Intelligenz, oder der Teufel Beelzebub?



Sie denken leider viel zu rückgewandt. Massenvermehrung zeigt doch immer nur Ungleichgewichte an.

Denken Sie an Algen in Hypertrophie - Gewässern oder definitiv unbeherrschare Schädlinge, die Kulturen industrialisierter Landwirtschaft perennierend bedrohen. Fesche Coloradokäfer etwa oder gar Maiszünsler, die im Grunde nur liebenswerte, aparte hübsche Kleinschmetterlinge sind!

Wenn eine Million Schädlinge mit Hilfe tödlicher Chemie totgespritzt werden, könnten zwei überleben und immun werden. Sie begründen sofort zwingend neue Generationen die auf das alte Gift pfeifen.

So läuft es ab, ohne relativierende Kommentare aus Brüssel zu bemühen, die von nötigen Änderungen in der Agrarpolitik faseln.

Seien Sie vorsichtig, das klingt nach Darwin, den unsere

Medien meiden...



Wenn es aber so stimmt?



Leben sie am Mond, werter Herr Kollege,"gemachte Wahrheiten"gibt es gar viele.

Was glauben Sie, wird im September wohl sein?

Ein neuer Stillstand mit verheerenden Folgen, zur Freude aller faulen Schüler im Heimlern-Modus?

Der Speck im Land könnte schnell weniger werden, die Regierung nimmt dann wohl viel zu wenig Geld aus Steuern ein. Worst-Case-Denken ohne Anstand? Positiv denken wär zweifellos besser!

Gemach, gemach! Wer will schon den Teufel an die Wand malen? Wir Viren zeigen doch nur die Grenzen des Wachstums auf.

In einer endlichen Welt kann es kein unendliches Wirtschaftswachstum und tierquälerische Massentierhaltung ohne Ende geben. Die Menschen sollten uns dafür dankbar sein, wir sind gleichsam Aufrüttelviren im guten Sinn mit Läuterungsauftrag.

Die alte Club of Rome Gschicht! So kann man es sehen, der Preis dafür ist mir aber viel zu hoch, denken sie an die Opfer der Seuche. Das klingt mir doch nach Darwin-"Ismus".

Nennen sie überzeugend Alternativen, die auch wirken könnten, geschätzter Collega. Jetzt glauben sie in Wien, durch freundliche Ermahnungen mit verantwortungslosen Coronaprophylaxe- Verhaltensmuffeln zurechtzukommen. Das in einem Land, wo die Menschen zu Eigenregie angeregt, Autorität systematisch abbauen. Lehrer und Polizisten in Wien können ein Lied davon singen. Die Armen!

Hm...?