Sie sind wieder da.

Wölfe.

Nicht nur Hobby -Wochenend- Schamanen wird es freuen, wenn eines ihrer bewährten Krafttiere in unseren Medien gefeiert wird. Medien lieben reflexhaft alle Wölfe.

Das ist so.

Ob alle Journalisten Biologie studiert haben?

"Lex Lupus", ein umfassendes, sehr modern konzipiertes Wolfsgesetz ist in Ausarbeitung und bringt Neues.

Wölfe reißen bekanntlich Schafe und Wildtiere, um sie zu fressen.

Edle Isegrimme, Juwele unseres so erfolgversprechend renaturierten Waldes, sie brauchen halt viel Fleisch.

Die Natur hat das so eingerichtet für intakte Wolfsbiotope in den endlosen Weiten menschenleerer borealer Gegenden.

Neu im lex lupus wird sein, daß Wölfe fortan ihre Beutetiere nicht mehr mit zerfleischendem Biß in die Gurgel "reißen", sondern grundsätzlich "entnehmen".

Das klingt abgehoben und viel vornehmer.

Den feinen Unterschied macht ein Überbegriffe Kunstgriff, den böse Menschen unbesonnen einfach Schmäh nennen.

Wenn der kleine Maxi keinen Spatzen kennt, sagt er halt Vogerl dazu. Kennt er kein Vogerl, spricht er unangreifbar correct von einem Tier oder Wesen usw. Die Flucht in Überbegriffe war schon immer, vor allem in der Politik, sehr brauchbar. Auch wenn einer gar nichts weiß, was er dann überbegrifflich sagt, das stimmt immer.

Auch in Schulzeugnissen, wo nur mehr verbal beurteilt wird, birgt das ungeahntes Behübschungspotential.

"Wolfssteuern" sollen künftig viel Geld einbringen.

Jede Wolfsbeute muß steuerlich individuell erfaßt werden.

Dabei wären für jedes vom Wolf entnommene Reh 5 64o Euro, für eine Wildsau 2 Cent, für einen

Hirschen 18 9oo Euro und für einen kapitalen Mufflonwidder gar 74 ooo Euro vom Jagdberechtigten fällig.

Neben dem Jagdpacht"schilling", versteht sich.

Mufflons sind eine eindrucksvolle Wildart. Sie wurden umsichtig gehegt und gepflegt um stabile Bestände aufzubauen.

Wölfe allerdings erbeuten Muffel eher leicht, was dem medial strapazierten Equilibriumarsgument widerspricht.

Wolfssteuern könnten Jagd rasch unfinanzierbar machen.

Das eingetriebene Geld soll Forschung vorantreiben und endlich die hochansteckenden Erreger von

morbus venandi ergründen, die auch Jagdkrankheit genannt wird.

Schon lange vermutet werden heimtückische, verhaltensverändernde Viren, die sich in maskulinem Mileu besonders wohlfühlen und dabei auffällig alkoholresistent sind. Sie befallen leider auch immer öfter starke Frauen. Die abfällige, herabwürdigende Bezeichnung "Flintenweiber" soll als Verbalinjurie strafbar werden. Kranke auch noch beleidigen, das ist ohne Frage ein "no go."

Sobald das Virus isoliert und genauer erforscht , sollen umgehend Impfstoffe entwickelt werden, kosten sie was es wolle...

Bis es soweit ist, sind verpflichtene, psychotherapeutische Behandlungen für männliche und weibliche Jäger, die an der verhängnisvollen Jagdkrankheit leiden, geplant.

Auch Bauern/Innen werden von dem neuen Gesetz betroffen sein.

Wölfe sind lärmempfindlich.

In Wolfsgegenden dürfen künftig nur mehr extrem leise Flüstertraktoren zum Einsatz kommen, deren Lärmpegel die Dezibelwerte von erzitterndem Espenlaub bei schwachem Lufthauch nicht übertrifft. Ein wirklich sehr leises, dabei zugstarkes Traktorenmodell wäre "Silent Lupinella", ein 680 PS starker bedienungsfreundlicher Kraftlackl, der sich anbietet und nur wohlfeile 990 000 Euro kostet. Er soll bald am Markt sein.

Motorsägen im Wald haben auch ausgedient. Ihr kakophoner Lärm könnte dem feinen Gehörsinn der Wölfe schaden und unheilbare Dauerschäden verursachen. Wie soll ein halbtauber Wolf mit Anstand ein Schaf finden, um es zu entnehmen?

Von Tierpsychologen leidenschaftlich umstritten ist die "Verscheuchetheorie" im Zusammenhang mit schadensstiftenden Problemwölfen. Jede Theorie bleibt nur solange "Theorie", bis sie verifiziert wird. Erst dann ist sie keine Theorie mehr...

Experten sind nicht einig, wie sehr Einsatz von griffigen, per Hand schleuderbaren "soft pain" Weichgummibällchen in der wölfischen Psyche bei einem Volltreffer irreparable Schäden verursacht.

Treffsichere, wurferfahrene Basketballmenschen könnten hilfreich einspringen, der guten Sache wegen.

Kernfrage dabei, schlüssig auf den Punkt gebracht: ist es ethisch gerade noch vertretbar, Wölfen mit Weichgummibällchen eins auf ihren Pelz zu brennen, um sie so nachhaltig zu verscheuchen? Wie beständig quälend im seelischen Sinn, können lieblos zugefügte Schockerlebnisse bei Wildtieren auf Dauer sein? Könnte man dieses vorsätzlich erzeugte Tierleid nicht zu Recht Konditionierungs-Terror nennen?

Prof. Pawlow aus R. könnte es überzeugend darlegen, er verstand was von Hundekonditionierung im Sinne seines bekannten "Hunde-Glöckchen-Schemas". Sabber, sabber.

Jedes vorsätzliche Erschrecken eines Tieres ist grundsätzlich garstig und untragbar.

Früher beliebte "Gschui -gschui" Verscheucheschreie , meist staccatohaft ausgestoßen, sind inakzeptabel geworden. Aufstampfen und Händeklatschen war in rückständigen waldviertler Dörfern üblich. Schon so manches unschuldige Tier wurde damit gedankenlos in unnötige Panik versetzt. Freilaufende Hühner, die zarte Salatpflänzchen zerscharrten oder süße Kätzchen, die ihre erbeuteten Mäuse langsam zu Tode quälten, mußten oft spontan Scheucheterror erdulden.

Mit dieser Form der Tierquälerei soll endlich Schluß sein! Aufstampfen und Klatschen, gehts noch?

Ein besonders untragbarer Liedtext im Jägerchor der Oper "Der Freischütz", soll per Auslobung tiergerechter umformuliert werden. Dem Gewinner winken 5oo ooo Euro, wenn sein kurzer Text paßt.

Auch Märchen wie "Der Wolf und die sieben Geißlein" sei inhaltlich geprüft, von "Rotkäppchen"ganz zu schweigen.

Das mag eine ideologisch neutral besetzte Expertenkommission oder gar ein würdiger, honoriger Untersuchungsausschuß feststellen. Zeit darf dabei keine Rolle spielen.

Auch die Freikugel-Bleikugel im Libretto der Oper sei kritisch überdacht und hinterfragt.

Ob Weichgummi-Freikugel als Alternative Sinn machte?

Im alten Text heißt es: "....den blutigen Wolf und den Eber zu fällen, der gierig die grünenden Saaten durchwühlt.."

Wer will derlei rückgewandte krude Formulierungen aus der napoleonischen Zeit sensiblen Kindern in der heutigen Welt noch zumuten?

Wie sehr können aus der Zeit gefallene Inhalte grausamer Märchen Kinderseelen belasten?

Die Tabularasa muß sauber bleiben, keine Frage!

Lex lupus soll am 1. April 2o21 in Kraft treten.