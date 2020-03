Das beliebte Waidhofner Musikfest schlägt die Stadt jedes Jahr in seinen Bann.

Im Sommer.

Auch im Vorjahr war die Stadt gerammelt voll, aus jeder Hauseinfahrt ertönte Musik.

Zu Tschäß kann man mit bestem Willen nicht marschieren.

Ist das der Grund dafür, daß Jazz immer politisch wahrgeommen, benutzt, vereinnahmt oder abgelehnt wurde?

Jazzmusiker müssen gut improvisieren können, was viel mehr erfordert als phantasielos brav vorgegebene Noten abzuspielen.

Ohne die nötige Begabung im Kreativen läuft wenig.

Erlernen geht eher nicht.

Künster dieser Qualität entziehen sich jeder Kontrolle eines Regimes, was Autokraten immer nervös macht und verunsichert. Musik hat immer auch das Potential für Veränderung oder gar Revolution in sich, weil sie sich einfach nicht reglementieren läßt. Jazz schon gar nicht.

Just beim Musikfest hatte sich ein Mauersegler an einer Hauswand am Hauptplatz verfangen. Er muß irgendwie hängen geblieben sein vor dem Loch zu seiem Nest in einer schönen Lüftungsrossette an der Wand eines Hauses.

Die sehr schön restaurierte Fassade dieses Hauses ist uralter Brutplatz der Waidhofner Mauersegler. Von Mai bis August kann man sie dort gut beobachten, wenn kleine Gruppen in rasendem Tempo unterwegs sind. Wollte sie ein Baumfalke oder Merlin erbeuten, er müßte über 3oo Stundenkilometer schnell fliegen.

Seit Sanierung der Stadtmauern sind Brutplätze rar geworden.

Mauersegler sind keine Schwalben, eher mit Colibris verwandt.

Sie leben und schlafen in der Luft.

Ein besenderter junger Mauersegler lieferte den Beweis: er war über ein Jahr in der Luft, bis er zum ersten Mal "rastete", besser gesagt sich an einer steilen Wand festkrallte. Junge Mauersegler können das Fliegen nicht erlernen, sie müssen das beim Verlassen des Nestes schon können.

Jede Landung am Boden bedeutet den sicheren Tod, sie können nicht mehr abheben.

Der Mauersegler, der sich verfangen hatte, wurde von niemandem bemerkt. Er hing hilflos an der Wand , drehte sich immer wieder um die eigene Achse, aber er konnte nicht mehr freikommen.

Zufällig kam Stadtrat Litschauer von den Grünen vorbei, den ich darauf aufmerksam machte.

Er war spontan bereit zu helfen, wofür ich ihm danke.

Mit einer sehr hohen Leiter wäre das unglückliche Tier erreichbar und auch befreibar gewesen .

Der Hauptlatz war aber abgesperrt und erlaubte keine Aktionen oder Zufahrt.

Wir hofften, der Vogel würde ermatten und sich über Nacht beruhigen, um ihn in der Früh sofort zu retten. Um 6 Uhr früh war ich vor Ort, leider....

Der Mauersegler war tot.

Er hängt noch heute dort oben, einer seiner verdorrten Flügel wachelt bei Wind.

Vom Arkadenplatz von Waldhäusls Gasthaus aus ist er gut zu sehen.

Am 1.Mai werden unsere Mauersegler zurückkommen und vor der alten Stadtapotheke durchstarten zu ihren Brutplätzen.

Ob der tote Vogel dann noch oben hängt?