Wir haben einen alten neuen Bürgermeister im Rathaus.

Bei genauer Betrachtung des ersten Gruppenbildes mit dem Bürgermeister wäre jeder Kommentar dazu überflüssig.

Wozu denn etwas ohnehin Sichtbares kommentieren wollen?

Freude bei den Siegern, das zeigen die Gesichter im Augenblick des Schnappschusses. Das ist nur menschlich, allzumenschlich.

Bürgermeister und Vize seien mit dem Wahlergebnis zufrieden.

Die erwähnte "breite Basis der Zusammenarbeit" bezieht sich wohl auf die Zeit vor dem Wahlkampf? Oder?

Wie auch immer, viel Arbeit wartet auf die Vertreter einer interessanten Farbkonstellation.

Warum das Gruppenbild nicht vor der Dreifaltigkeitssäule gemacht wurde, hinter den dicken Ketten?

Ein kleines Areal im Schutze ordentlicher Ketten, ein Schutzgebiet, ein kurioses Minimundus der Erinnnerung, das ich dort präsentiert, wäre auch gut gewesen als Kulisse.

Es sind nur wenige Quadratmeter, aber die Steine dort haben es in sich.

Sie zeigen als Beispiel jene Granitsteine, mit denen früher fast alle Straßen bepflastert waren.

Leicht zu recherchieren, was so ein Vintage-Brocken heute wert ist und tatsächlich kostet.

Auf die Flächen der historischen Stadtstraßen hochgerechnet...?

In den 7o-er Jahren, das sei fairerweise erwähnt, gab es noch keinen Markt dafür im heutigen Preisniveau.

Wie sonst wäre es erklärbar, daß damals wertvolle Kachelöfen abgerissen wurden, so als ob billiges Heizöl im Winter ewigen Fühling garantieren könne?

Analog alte granitene Zaunsteher oder Futtertröge, die heute hochbegehrt, sauteuer und kaum mehr erhältlich sind.

Idenditätskrise.

Stadtpflaster!

Die großen quadratischen Steine sind gemeint, nicht die Kleinen, die zwar in die enge Schlossergasse paßten, aber nicht auf große Plätze.

Reste davon ergänzen als häßliches Gehsteigflickwerk den tristen morbiden Charme der Böhmgasse. Nur wenige Fassaden dort sind gepflegt und wirklich schön.

Was soll der Schnee von vorvorgestern, die Zukunft ist doch viel wichtiger.

Das wäre zu billig: die Dimension macht die Musik, es geht um hohe Summen eines "Schatzes"der spurlos verschwunden ist.

Würde eine Auslobung der Stadtgemeinde dazu beitragen können , den Schatz zu finden?

Im Idealfall wurde er nur als Füllmaterial mißbraucht.

Stellt euch vor: mit dem gehobenen Schatz wäre unsere Gemeinde steinreich.

Der Steit um die Kosten für neue Stadträte wäre über Nacht gegenstandslos.

Mehr noch: warum nicht gleich alle Gemeindevertreter zu Stadträten machen...?