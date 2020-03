Im Rathaus meiner Heimatstadt gibt es eine neu gebildete Koalition.

Schwarze und Grüne haben den Schlüssel zu ihren Herzen entdeckt.

Überschwängliche Akzeptanz wäre genau so unangebracht wie Vorverurteilung

Es wird sich zeigen, ob es mehr als nur mainstreamig-trendy ist.

Die Frage läßt sich leicht verdichten: kann Grüner Input unser Rathaus

erneuernd beleben?

Oder aber werden wir eine phantasielose Kopie der Koalition im Parlament erleben? Ob ideologisch eingegrenzte Gatter im Paralellmodus dauerhaft Bestand haben werden?

Jeder gelernte Waidhofner kennt die Beharrungskräfte in unserem

Rathaus.

Ohne Rückschau ist Gegenwart schwer durchschaubar.

Die postwar Ära bis zur Idenditätskrise in den 7o-er Jahren war in Waidhofen sehr ÖVP-lasig. Nicht alle waren mit der Lokalpolitik immer einverstanden. Sachliche Kritik war unerwünscht. Widerrede wurde flugs zu Häresie.

Damals vertraute so mancher bürgerliche Wähler seinem Verstand mehr als dem Trittbrett. Bei Wahlen galt oft genug Mentalreservation. Viele machten sich undercover passiv resistent oder auch offen "frei", um mit der schärften politischen Waffe die es gibt, weiterzukämpfen:

der Wahrheit!

Der Preis dafür ist hoch.

Im berüchtigten Waidhofner Baumkilljahr, wo ein bezirksweites Sägekettenmassaker größten Ausmaßes an kergesunden Allebäumen stattfand, regte sich spontan Widerstand. Faire Medien griffen das auf und transportierten es schlüssig. Daraus gelernt haben die Adressaten und ihre politischen Erben wenig.

UBL erkant später diese Politnische und hatte, auch mangels ernstzunehmender Mitbewerber, beeindruckend Erfolg.

Dann kam Haider, der die Weichen für die Überwindung des Großparteien -Dualismus in Sinne der (zeitgeschichtlich nachvollziehbaren) Lagerstraßenidee stellte.

Dann die Grünen!

Sie erlebten ihren Höhenflug in der Kampagne gegen die Kernkraft, und traten für erneuerbare Energie ein.

Ob der später erhobene Vorwurf von "zu viel" Tschänderei, Feminismus und zu liberaler Asylpolitik dafür verantwortlich war, daß sie abgewählt wurden?

Im diffusen Zwielicht von Ibiza wurden neue Weichen gestellt.

Gibt es in unserem Land Politkräfte, die medial verhätschelt werden, was auch immer sie andenken, einfordern oder ablehen und dabei eine unerklärbar gute Presse haben?

Wer entscheidet in Österreich Wahlen? Was für eine Frage, der Wählerwille natürlich.

Ob viel eingepreiste Zeit plus professionelle"Herbeischreiberei" kritische Wähler immer mehr fordern? Was für eine Frage!

Ist Waldhäusl vom Himmel heruntergefallen, um vor der Tür des Bürgermeisters zu landen?

Inhaltlich saubere Widerrede wird erst dann wirksam, wenn sie den öffentlichen Diskurs erreicht.

Waldhäusls polternde Rhethorik mag mißfallen , aber er wird vom System "indirekt" weitergetragen werden.

Solange er Wahlen gewinnt oder zumindest gegen den Trend hält, wird er auch ein stabiles Menetekel für Allzusichere bleiben.