Schulbeginn 2o2o!

Schule soll im Coronamodus heuer gut durchstarten.

Vorbereitet wurde viel, mehr als je zuvor, Stichwort home learning und dazu angebotene neue (so nicht vorgesehene, spontan erstellte) hervorragende Lernhilfen, Arbeitsblätter, Wiederholungen zur Festigung des Lehrstoffes und vieles mehr. Wer als Schüler das Angebot nutzte, war gut beraten und wird im neuen Schuljahr gut wegstarten.

Eine interessante Wortkorrektur läßt aufhorchen, aus "Neuer Mittelschule" wird "Mittelschule".

Ist auch wirklich drin, was drauf steht?

Wer "Mittelschule" hört, denkt dabei an Gymnasium, das war schon immer so. War es im Zusammenhang der Wortwahl politisches Kalkül?

Feiert das alte A-Zug, B-Zug Modell, ein modifiziertes "undercover comeback" und nennt sich nun "Standard" und "Standard AHS"?

Eins zu Eins wohl nicht, aber wer will die Ähnlichkeit dabei übersehen`?

Wenn im Programm der Mittelschule erfreulicherweise von "Individualisierung" die Rede ist, widerspricht das nicht dem Begriff "Standard" im neuen Mittelschulmodell?

Standard kann vom Wortsinn her auch"vereinheitlichen" bedeuten.

Vereinheitlichung und Individualisierung, ist das nicht ein Widerspruch?

Haben betroffene Schüler, Lehrer und Eltern schon das Desaster der Mathematik Gesamtmatura-Misere vergessen? Alle über einen Kamm-Scheren-Wollen?

Folgt die Schule der Politik, oder die Politik der Schule oder folgen beide Corona?

Schule war immer politisch hochbrisant, das gilt auch heute. Im Ständestaat (1934 bis 1938) wurde sogar ein vormaliger sozialistischer Unterrichtsminister inhaftiert. Heute unvorstellbar, wer jedoch recherchiert, findet die "Probleme" von damals allerdings auch heute noch aktuell. Gesamtschule?

Heute ist Otto Glöckels pädagogisches Vermächtnis längst anerkannt, er wurde rehabilitiert und Schulen sind nach ihm benannt.

Kreiskys Leistungsgruppenmodell für Hautpschulen war gut angedacht, Chancengleichheit und Durchlässigkeit überzeugende Argumente.

Slogan:"Fairness für finanzschwache Eltern von Arbeiterkindern".Weshalb auch nicht?

Ob das Modell der Weisheit letzter Schluß war, es sei dahingestellt.

Wie viele Schüler der 3.Leistungsgruppen konnten die medial intensiv beworbene Durchlässigkeit nutzen und blieben dauerhaft in der 1. Gruppe, wechselten anschließend in eine AHS und kamen zur Matura?

Es wird ein gut gehütetes, statistisches Staatsgeheimnis der 2. Republik bleiben.

Die Große Koalition lebte mit dem

Drei-Leistungsgruppenmodell, allein Schulversuche und zahllose Projekte sorgten regelmäßig für Ärger auf der "ideologischen Spielwiese Schule".

Finden heute "Reformen" mit Hilfe besonders gut klingender "Umschreibungen" statt, wird inhaltliche Stagnation mit schillernden Phrasen professionell übertüncht?

NMS mutiert zu NM.

Die "Große" Koalition schaffte in jahrzehntelanger Zusammenarbeit keine sinnvolle Schulreform, um Schule besser und moderner zu machen, die jämmerlichen Resultate legt jede neue Pisastudie offen.

Was wurde aus gemachten Erfahrungen wirklich"gelernt?"

Ob ein "kleines" Virus genug Power hat, ausreichend Druck aufzubauen auf das schulische Handling, allein um es effektiver, allenfalls in vielen Bereichen erfolgreicher zu machen?

Wenn schulische Erstarrung und Verfestung einen Feind haben, dann das Coronavirus. Es mischt auf!

Es erzwingt spontan Phantasie, und die braucht Schule mehr als "standardisierte" Normierung, die jeden vernünftigen Reformansatz schon immer im Keim erstickt hat.

Weichen neu stellen im guten Sinn, was sonst?

Abwarten, was dabei herauskommt und wer gewinnt.

Corona, das System oder der oft citierte Hausverstand.