Kritik an Ticketpreisen: Keine Saisonkarten, Zugangsbeschränkungen, aber eine Preiserhöhung. Jetzt reagiert man in Waidhofen. Plus: Ticketpreise im Waldviertel-Vergleich.

WAIDHOFEN. 6,90 Euro kostet eine Tageskarte für einen Erwachsenen im Freizeitzentrum Waidhofen. 5,80 Euro werden fällig, wenn man nur den Nachmittag im Bad verbringen möchte. Ist das zu teuer? "Ja", meinen Kritiker. "Jetzt ist die Badesaison in Waidhofen in kurzer Zeit vorbei und seit zweieinhalb Monaten ist es nicht möglich seitens der dafür Verantwortlichen ein vernünftiges Angebot für Badekarten zu erhalten. Der Ärger der Stamm- und auch der Tagesgäste ist verständlich", schreibt eine verärgerte Leserin der Bezirksblätter.

Dazu kommt noch ein coronabedingtes Problem. Aufgrund der Krise gibt es heuer keine günstigen Saisonkarten. Denn aktuell dürfen nur 620 Personen gleichzeitig ins Freibad. Damit stünden man an der Kasse vor einem Dilemma und man müsste Dauergäste mit entsprechendem Ticket wieder heimschicken. Eine Situation, die man unbedingt vermeiden möchte, wie man bei der Stadt betont.

Preiserhöhung zum ungünstigen Zeitpunkt

Was den Ärger noch zusätzlich schürt: Die Ticketpreise wurden heuer erhöht. Gerade in Coronazeiten mit ohnehin eingeschränktem Badespaß keine gute Optik. Das weiß man auch bei der Stadt: "Die Preise werden dem Index angepasst. Daher kam es dazu, dass heuer die Preise automatisch erhöht wurden", erklärt Vizebürgermeister Martin Litschauer. "Dass dies ausgerechnet im Coronajahr passiert, ist natürlich ungünstig".

Dafür reagiert man auf eine weitere Kritik: Den Mangel an Kurz-Tickets. Seit vergangener Woche gibt es die Möglichkeit auch eine Karte für zweieinhalb Stunden zu kaufen. Das soll vor allem jene Gäste finanziell entlasten, die heuer keine Dauerkarte bekommen haben, aber regelmäßig ins Bad kommen und einige Längen im Sportbecken schwimmen wollen. "Diese Gäste wollen natürlich nicht für einen ganzen Nachmittag zahlen", so Litschauer. Warum diese Maßnahme erst Mitte August kommt, wo sich die Badesaison im Waldviertel schon wieder dem Ende zuneigt? "Leider dauern solche Beschlüsse länger, als wir uns das wünschen. Der offizielle Weg dauert leider seine Zeit, denn allein schon um zu einer Sitzung einzuladen dauert fünf Tage. Aber jetzt ist das Zweieinhalb-Stunden-Ticket ja da".

Waidhofen auf Platz zwei bei Ticketpreisen

Doch ist die Kritik an den hohen Ticketpreisen gerechtfertigt? Zeit für einen Faktencheck in den Nachbarbezirken. Dabei zeigt sich: Waidhofen liegt bei den Eintrittspreisen an zweiter Stelle. Will man als Erwachsener das Freibad Zwettl besuchen, werden 8,20 Euro fällig. Zur Erinnerung: In Waidhofen kostet der Eintritt 6,90 Euro. Dafür gibt man sich in Zwettl bei den Ermäßigungen etwas kulanter. So können Kinder und Jugendliche sowie Senioren schon um 4,10 bzw. 4,60 Euro ihren Badespaß genießen. Ein vergleichbares Ticket kostet in Waidhofen zwischen 4,60 und 5,80 Euro.

Horn günstig, Gmünd gratis

Deutlich günstiger als in Waidhofen und Zwettl kann man in Horn baden. Hier kostet eine Tageskarte für einen Erwachsenen nur 4,70 Euro, was um 3,50 Euro billiger ist, als beim Spitzenreiter Zwettl. Kinder können in Horn schon um 2,60 Euro planschen gehen. Gänzlich gratis badet man übrigens in der Bezirkshauptstadt Gmünd, der Eintritt zum Strandbad ist dort nämlich frei.