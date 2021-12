Zuerst wollte man 5.000 Euro von einer Mitarbeiterin zurückfordern - jetzt sind es "nur" noch 2.500.

WAIDHOFEN. So ein Job im öffentlichen Dienst hat unbestritten seine Vorteile, aber manchmal möchte man sich dennoch beruflich verändern. So geschehen bei einer Rathaus-Mitarbeiterin in Waidhofen. Sie war jahrelang im Verwaltungsdienst tätig und wechselte anschließend in die Privatwirtschaft - so weit nicht ungewöhnlich.

5.000 Euro Kosten

Aber: Im Rahmen ihrer Tätigkeit legte die Mitarbeiterin die gemeinhin als "Gemeindematura" bekannte Dienstprüfung erfolgreich ab. Jetzt will die Stadtgemeinde die Ausbildungskosten zurückverlangen: 8.000 Euro kostete die Ausbildung insgesamt. Aliquot abgerechnet hätte die junge Frau 5.000 Euro zurückzahlen müssen.

"Eine Riesensauerei"

Jetzt hat man sich im nicht öffentlichen Teil des Gemeinderats entschieden: Die Ex-Mitarbeiterin muss wohl aus Kulanz "nur" 2.500, also die Hälfte davon, zurückzahlen. Wie die Bezirksblätter erfuhren stellten sich vor allem die Waldhäusl-FPÖ und SPÖ-Chef Patrik Neuwirth dagegen. ÖVP, Grüne und zwei SPÖ-Gemeinderäte stimmten dafür, dass die Ex-Mitarbeiterin eine Rechnung ins Haus flattert.

Ausbildungskosten zurückzahlen, auch wenn man die Branche wechselt. Ist das gerecht?

""Gleichzeitig schießt man der Energieagentur 40.000 Euro nach und der Bürgermeister denkt darüber nach einen Bürgermeisterempfang um tausende Euro abzuhalten. Das ist eine Riesensauerei und einfach unsozial, gerade vor Weihnachten einer jungen Frau das anzutun. Das tut man einfach nicht", kritisiert Gottfried Waldhäusl (FPÖ).

Bürgermeister: "Gesetz sieht Rückforderung vor"

Konkrete Aussagen zum Fall der Ex-Mitarbeiterin möchte Bürgermeister Josef Ramharter nicht geben, da diese der Verschwiegenheit unterliegen. "Aber allgemein sieht das das Gesetz vor, dass man Ausbildungskosten zurückfordern kann", so der Bürgermeister. Warum man das bisher nicht angewendet hat? "Weil es den Fall schlicht noch nicht gab", so der Stadtchef.

Auch das Argument, dass die Ex-Mitarbeiterin mittlerweile nicht mehr im öffentlichen Dienst tätig ist und somit keinen Vorteil aus ihrer Gemeindedienstprüfung zieht, gelte da nicht, so Ramharter. Denn es sei ja nicht ausgeschlossen, dass ein Mitarbeiter die Ausbildung bei der Stadtgemeinde absolviert, in die Privatwirtschaft wechselt und später wieder bei ein anderen Gemeinde oder der Bezirkshauptmannschaft anheuert, wo man dann sehr wohl Vorteile aus der Dienstprüfung hätte.

Der Vorschlag, es dieses mal bei einem Hinweis auf die eigentlich mögliche Rückzahlung zu belassen und die Regel erst mit kommendem Jahr zu ändern, kommt bei Ramharter nicht gut an: "Die Frage ist dann, wo fängt man damit an. Und das wäre dem nächsten Betroffenen auch nicht fair gegenüber."

Es ist ohnehin fix: Die ehemalige Rathausmitarbeiterin wurde bereits von der Rückforderung informiert, auch wenn die exakte Höhe noch nicht bekannt ist.