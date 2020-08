Die heiße Maske ist lästig.

Sie kratzt, bei Hitze pickt sie im Gesicht.

Weg damit.

Demos gegen eine "verordnete" sinnvolle Schutzmaske werden mehr, die Menschen fühlen sich bevormundet, sie wollen in ihrem Verständnis vermeintlich "frei" sein.

Das wirft kein gutes Bild auf sie, denn Masken sind unumgänglich, bieten Schutz. Erkenntnisse der Höchstgerichte sind zur Kenntnis zu nehmen, wenn verhängte Strafen gegen ignorante Verhaltensmuffel als rechtswidrig erkannt werden. Ob sie jetzt Sinn machen, das ist eine andere Frage, sie könnten zur Unzeit kommen. Unduldsamkeit gegen Masken ist ein bedenkliches Alarmsignal, weil sie asozial und egoistisch zugleich ist.

Wie sollen künftige, weitaus schlimmere Maßnahmen akzeptiert werden, die notwendig werden könnten? Corona ist weltweit im Vormarsch, die Beastbarkeit junger Leute eher gering. Funsociety beibt eine Herausforderung unserer Zeit.

Wie konnte es dazu kommen?

Wir haben uns daran gewöhnt, in einem der reichsten Länder der Welt zu leben, in einem Rechtsstaat, der uns vor Willkür schützt. Der Wohlstand ist historisch ohne Beispiel, nur wenige schaffen es, durch die engen Maschen sozialer Netze zu rutschen. Wir finden es immer noch selbstverständlich, durch die Welt zu fliegen, konsumieren Luxusgüter aus aller Welt, lassen den Herrgott einen guten Mann sein...

Demokratie ist Luxus, gar nicht selbstverständlich, siehe Weißrußland und weit über hundert weitere Länder am Globus.

Auch wenn eine lästige Maske zwickt, und Tagespolitik fallweise wenig überzeugt...