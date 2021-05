17 Köpfe - 1 Teststraße - 1 Samstag Vormittag - 1437 Tests – Neuer Rekord in der Waidhofner Teststraße

Die Öffnungsschritte der Gastronomie haben sich auch in der Teststraße Waidhofen/Thaya bemerkbar gemacht.

Exakt 1437 Personen erschienen am vergangenen Samstag am Areal der Rot-Kreuz Bezirksstelle Waidhofen/Thaya.

Das ist neuer Rekord und brachte die Mitarbeiter an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Trotzdem konnten lange Warteschlangen verhindert werden.

Es ist beeindruckend wie die Bevölkerung die Teststraße Waidhofen/Thaya annimmt, betont Bezirksstellenleiter Mag. Günter Stöger.