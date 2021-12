Hurra! Weihnachten ist da. Glänzende Kinderaugen, Familienidylle, gemeinsam Zeit verbringen, Geschenke verteilen, viele Lachen, Freude und Lebenslust sind heute und die nächsten zwei Tage angesagt. Das große Fest der Liebe. Es ist wieder soweit.

Nichts ohne Liebe

Bei all dem Trubel, Einkaufsstress und allem was das Weihnachtsfest so mit sich bringt, geht es um Liebe. Oft offensichtlich, meist versteckt oder unbewusst, gerne auch unsichtbar und unklar. Wir Menschen sind soziale Wesen, die Liebesfähigkeit ist uns sozusagen in den Genen mitgegeben. Ohne Liebe geht es gar nicht. Sie fühlt sich so gut an. Egal ob du liebst oder geliebt wirst. Dieses Gefühl ist einzigartig, magisch, macht fast süchtig.

Geliebte Menschen

Wir lieben es, uns mit Menschen zu treffen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Menschen die wir lieben. Freunde, Bekannte, Verwandte, Familie. Die Keimzelle der menschlichen Liebe ist die Partnerin, der Partner. Mit ihr oder ihm lässt sich aus Liebe eine Familie gründen. Die eigenen Kinder, die dann, wenn sie auf der Welt sind, mehr als alles andere geliebt werden. Wir alle sind Kinder von Eltern, die wir schon aus Dankbarkeit lieben - auch wenn vielen das gar nicht bewusst ist -, weil sie uns das Leben geschenkt haben. Die einzigartige Liebe zwischen Geschwistern, die so ein starkes lebenslanges Band sein kann, wie nichts sonst auf der Welt.

Liebe, Liebe, Liebe, nichts als Liebe.

Liebe zu Tieren

Wir Menschen sind aber noch zu viel mehr Liebe fähig. Die Liebe zu Tieren beispielsweise. Darauf sollten wir Menschen gerade zum Fest der Liebe nicht vergessen. Jeden Tag wird Tausenden von Tieren das Leben genommen, weil viele Menschen sie essen wollen. Rinder, Schweine, Hühner, Puten, Schafe, Ziegen, Fische. Die sogenannten Nutztiere. Ein Akt der Liebe ist es, darauf zu verzichten. Kein Weihnachtskarpfen, keine Weihnachtsgans, kein Weihnachtsbraten. Aus Liebe zu den Tieren.

Fleischlose Weihnachten

Stattdessen eine vegetarische oder vegane Alternative. Viele Kochbücher sind voll mit schmackhaften, fleischlosen Speisen. Oder Vereine wie der Verein gegen Tierfabriken oder die Vegane Gesellschaft Österreichs bieten auf ihren Webeiten Rezepte an. Vielleicht findet sich da und dort sogar ein veganes oder vegetarisches Kochbuch unterm Weihnachtsbaum. Mit dabei ist dann dieses sehr gute Gefühl, was Gutes für einige Tiere getan zu haben. Sie können weiterleben. Müssen nicht ihr Leben lassen, damit du für einige wenige Minuten einen kulinarischen Genuss erlebst. Wie viel mehr wiegt da das Leben des Tieres. Und das Alles aus Liebe. Zu den Tieren. Frohe Weihnachten!

Vegane Rezepte und Infos beim Verein gegen Tierfabriken

Vegane Gesellschaft Österreich:

