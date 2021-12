Am Freitag, den 17. Dezember legten zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt die Ausbildungsprüfung "Technischer Einsatz" ab.

Nach einer längerer Vorbereitungsphase konnten die beiden Gruppen - eine in Bronze und eine in Gold) dieses Abzeichen vor dem Prüferteam erfolgreich ablegen.

Begonnen wurde mit der Fahrzeug- und Gerätekunde, weiters musste ein fiktiver Verkehrsunfall mit Menschenrettung möglichst fehlerfrei und in der richtigen Zeit abgearbeitet werden. Danach kam es zur Überprüfung der Ersten Hilfe und zum theoretischen Teil - den Fragen.

Diese und auch andere Ausbildungsprüfung sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Aus- und Weiterbildung in der Feuerwehr. Hier kann man praktisch und mit dem eigenen Gerät arbeiten.

