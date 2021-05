Bist du neu da im Waidhofner Rathaus?



Ja, ich bin soeben eingezogen.

Eine gute Wahl hast du getroffen, im Waidhofner Rathaus kann man gut leben: es ist dort sicher, trocken und warm. Herzlich willkommen, die Menage paßt auch.

Bist du eine verarmte Kirchenmaus?

Aber wo, eine Feldmaus vom Mitterweg.

Ich habe gehört, die Menschen hier im Rathaus vertragen sich nicht gut. Sie sollen streiten, Angestellte jammern über angeblich schlechtes Arbeitsklima. Lokalzeitungen schreiben schon dazu.

Breaking news: höre soeben , unsere Frau Bürgermeister ist zurückgetreten.

Bad news are good news, das lernt doch jeder Journalist. Bad news lesen die Leut immer gern.

Meine Erfahrung als alte Rathausmaus : In Sitzungen, wo sie die Öffentlichkeit ausschließen, da geht es zur Sache, ich höre das ja ungewollt. Auf Consens bedachte Kommunikation findet, aus meiner Mini-Maussicht, fallweise eher nicht recht überzeugend statt.

Ich finde schon,"sowas" darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, es kann zu unguten Nebenerscheinungen für Betroffene führen. Denk doch an Frust, knisternde, spannungsgeladene Atmospäre, wo ein unbesonnenes Wort heftigen Streit auslöst.

Dicke Luft bedrückt auch harmlose, consensgeneigte,

pflegeleichte, friedfertige Mitarbeiter/innen.

Voraussetzung für gute Arbeit erfordert immer ein ausgewogen tolerantes Arbeitsklima, so wie es in den Konferenzzimmern unserer Schulen, in tradierter Manier, so überzeugend vorherrscht.

Das weiß doch jede Maus. Besonders bedenklich sind Belastungen der Psyche und dadurch ausgelöste Folgeschäden.

Auch der Leib, das sagen Ärzte, setzt sich erfahrungsgemäß zur Wehr und kann Warnsignale aussenden: Bluthochdruck, Magengeschwüre, Schlaflosigkeit, Antriebslosigkeit, nervöse Gereiztheit, Pfeifdrauf- Gedanken, keine Nerven mehr, den Kindern gelegentlich zu helfen bei ihren Schulaufgaben im

fordernden Coroamodus.

Appropos Kinder, wann kann Abholstress entstehen? Wenn kleine Kinder vertrauenvoll nach Unterrichtsschuß oder Kindergartenende auf ihre Eltern warten?

Ich weiß wirklich nicht, was im Detail läuft.

Könnten da vielleicht Psychotherapien helfen?

So einfach scheint es mir nicht zu sein.

Wer hat die Diensthoheit "über" die Angestellten im Rathaus Waidhofen?

Gibt es gute, vertraglich ausformulierte Regelungen, Arbeitsverträge? Alles,- abgesehen von allgemein verbindlichen, zu beachtenden gesetzlich vorgegebenen Normen, wie verbindlichem Mindestlohn und so weiter, mag ja verhandelbar sein, oder nicht?

Ich darf Dich da in dem Zusammenhang fragen: Wie sollen denn "ideale, pflegeleichte Angestellte" sein,- Deiner ehrlichen, offenen Meinung nach? Sag einfach, was du denkst.



Na geh, vergißt du jetzt absichtlich provokant das Tschändereigebot, das Politkräfte XZ so lieben und auch EU positiv definiert hat in irgendeiner, längst in die Jahre gekommenen "Agenda", war es nicht Maastricht?

Maastricht?

Heißt das vom ursprünglichen Wortsinn her vielleicht "Richt den Mast aus"?

Wär dann synonym für vorgebende, gesellschaftspolitische Richtnormen für die "Europafamilie."

Soll ich jetzt Angestellte oder "Angestelltinnen" sagen? Wie aufgesetzt sich das anhört, "Angestelltinnen."

Das scheint m.E. ein "entbehrliches" Tschändereiproblem zu sein.

Schäm Dich!

Lebst Du am Zeitgeist vorbei, denk an tüchtige weibliche Mitarbeiter, pardon, Mitabeiterinnen.

Aber jetzt sag es mir endlich, wie sollen Deiner Meinung nach männliche oder weibliche Mitarbeiter ticken?

Ich denk: Weisungsgebunden und gehorsamspflichtig.

Das wär doch eine bequeme Arbeitsbasis.

Ha, ha, so ein geschmackloser, unsensibler, entbehrlicher "Witz". Für wen soll das denn "bequem" sein? Ein no go!

Nicht immer ist Kritik berechtigt "angesagt", was wird denn nicht alles aufgebauscht? Aus Mäusen kann man Elefanten machen, du weißt schon, wie ich das meine.

Und, vergiß bitte nicht, Mandatare sind ja auch noch da im Waidhofner Rathaus.



Kennst Du einen Politiker mit Mandat, der sich was sagen läßt?

Gemeinderäte, honorige Stadträte und ein soeben zurückgetretener weiblicher Bürgermeister, sie allesamt demokratisch lupenrein legitimiert. Sogar ein Landesrat ist dabei, der politisch Höchstrangige im "Club" des Rathauses.

Keiner muß sich was sagen lassen, vergiß bitte nicht das "Freie Mandat", dem Gewissen verpflichtet.



Ob das auch immer der Sache dient?

Ich sag Dir was, es liegt schlicht und ergreifend in der wahrgenommenen Verantwortung jedes Einzelnen.

Alle Menschen machen gelegentlich Fehler, sonst wären sie ja gar keine Menschen.

"Hier mach ich Fehler, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein!"

Im Rathaus auch?

Ja, ja, moralisier nur!

Wir Mäuse sind doch auch nicht viel gescheiter!

Wenn wir nicht aufpassen, krallt uns die nächstbeste, "süße", samtpfötige Katz und und frißt uns. Können Katzen überhaupt "samtpfötig krallen", das ist doch ein offenkundiger Widerspruch?

Dicke sind ja auch nicht gleichzeitg leicht, oder wenig Kluge nebenbei "wiff."



Was soll das da, formale Logik?

"Samtpfötig, stubentigerisch", mein Gott, medial

hochgejubelte, unterstellte Eigenschaften zu Hauskatzen sind es halt. Das sind so Vokabeln, die auffallend oft wiederholt werden, standardisiert quasi, wenn man es so denken darf.

Denken darf man schon.

Aber bedenk: kennts Du einen Untersuchungsausschuß, der wirklich in die Köpfe hineinschauen kann? Mentale Intimsphären sind nicht abschaffbar, seit es Leut gibt am Planeten, haben sie es immer wieder probiert, -erfolglos.

Im Beichtstuhl geben auch viele ihre Abgründe preis, bußfertige Gesinnung vorausgesetzt.

Was haben Beichtstühle mit Untersuchungsausschüssen zu tun?

Mentalreservationen vielleicht?



Aber aber, die Zeiten ändern sich. Vieles stimmt doch schon lange nicht mehr so, wie es früher als ganz wichtig gegolten hat.

Katzenfutter mit Lachs und Polarkrabbe schmeckt besser als wir zähen verwurmten Mäuse. Da verstehe ich jede moderne Katze durchaus.



Bleib beim Thema, verrenn Dich nicht in irrelevante Details.

Du wirkst auf mich echt anstrengend, ermüdend und lästig!

Reg Dich ab, du übersensibles Mitterwegmäuschen, sammle vorab Erfahrungen als Rathausmaus,

dann erst red so vollmundig daher.

Was will eigentlich die Korruptionstaatsanwaltschaft, ein schreckliches Wort ist das.



Saubere Politik ohne undercover Absprachen, die ja verboten sind.



Da hast Recht.

Da fällt mir was ein.

Wenn Lehrer X mit seiner Klasse einen Schulausflug macht, ist Mittagspause üblich.

Aufs Klo gehen, trinken, Schnitzel essen, Eis schlecken!

Lehrer X kennt seit Jahren ein gutes Gasthaus und den Wirt, der als sehr moderat, unkompliziert und lebensnah bekannt ist. Mit ihm könnte man problemlos Rösser stehlen.

"Lehrer und Buslenker" zahlen nichts, das sagt er immer, dieser Wirt.

Nicht alle Wirte machen es so.

Wenn Lehrer ihre eigene Zeche brav zahlen, und einen allfälligen, gewährten Essensbonus auf Kinder finanzschwacher Eltern, sozial motiviert, weitergeben, was dann?

Hansi in seinen Billigklamotten ohne Designerpfiff und einem musealen Arme-Leut-Handy wird sich darüber sicher freuen, als schutzwürdiger Schüler.

Schwachen muß man helfen, das steht schon in der Bibel.

"Gewohnheitsrecht" gibt es nicht, Korruption, Anfüttern oder Bestechung?

Das ist ein gutes Fragenbündel, ich denke spontan an Verjährung.



Na dann!



Jetzt ist mir leichter, gibt es wirklich keinen Untersuchungsausschuß zur Schulausflugs-Lehrer-Gratiszechen-Causa? Was kostet ein Gulasch, was ein Eurofighter?

Du bist aber eine recht ängstliche Mitterwegmaus, mit Deinen "entbehrlichen" vergleichenden Gedankenspielchen. Mir wäre es wurscht. Untersuchungsausschüsse sind eh immer nur für die Katz.

Und Katzen sind aus Mäusesicht entbehrlich.



Du sagst es.