Am Abend des 16. Jänners wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt zu einem Kaminbrand in Groß-Siegharts alarmiert.

Nach dem Eintreffen am Einsatzort wurde der Kamin und die angrenzenden Gebäudeteile mittels Wärmebildkamera auf überhitzte Teile kontrolliert.

Dadurch das keine Gefahr der Brandausbreitung festgestellt werden konnte, der Funkenflug und die Temperatur weniger wurde, konnte der Einsatz beendet werden.

Bilder: ÖA FF GS