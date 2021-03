Um die Versorgung unserer Soldaten mit angeliefertem Essen aus zentralistischen Großküchen ist eine politische Debatte geworden.

Warum wird nicht vor Ort gekocht im Sinne der Regionalisierung, so fragen Landespolitiker und wenden sich dabei an die ÖVP.

So einfach ist die Sache nicht!

Regionalisierung, foot-prints, Klimateller, lokale Arbeitsplätze , Schmankerlland.....!

Das Arsenal politisch hochgeladener Vokabeln kann sich sehen lassen.

Glaubt man Ernährungexperten, warnen sie vor zu viel Zucker, ungesunden Fetten, Geschmacksverstärkern und fast food.

Machen wir ein Gedankenspielchen und nehmen an, lokale Firmen würden die Soldaten am TÜPL quasi vor Ort in der Region bekochen. Eine attraktive Vorstellung.

Die Qualität lokal gekochter Speisen würde zu Cook and Chill Produkten wohl keinen Unterschied machen, bei angenommenen, vergleichbaren Normen in der Produktion.

Soldaten, so wird berichtet, schmeckt, was von weit her angeliefert wird und lokale Produkte hätten wohl auch einen vergleichbaren Qualitätsstandard.

Was nicht vergessen werden sollte: das Bundesheer muß im wörtlichen Sinn die Zeche zahlen und hat zu wenig Geld.

Optimierungsimperative, betriebswirtschaftliche Rationalisierung und Flexibilität fordern halt, wer kann das übersehen?

Quer durch Regierungen und Parteien war das Heeresbudget jahrzehntelang ein ärmliches Sparbudget. Die peinlichen Diskussionen um die Sinnhaftigkeit unserer Truppe sind jedem gelernten Österreicher nur allzu vertraut.

Der ideologisch motivierte Eiertanz ging immer auf Kosten unserer Indentität.

Alle Zutaten für hochwertige Speisen sind sehr teuer. Bioessen im Schmankerlland ist gsund, wer will das bestreiten? Vor allem schmeckt alles viel besser.

Wenn in Österreich nur lächerliche zwei Prozent Bioschweinefleisch erzeugt werden und weitere zwei

Prozent nach vernünftigen Tierwohlkriterien dazu kommen, wer kriegt dann diese gsunden Schmankerln?

Österreich ist nun mal Schnitzelland und Stelzenregion!

Hochwertige Ernährung, da sind sich alle Ernährungsexperten einig, kann viele Zivilisationskrankheiten verhindern.

Bei Musterungen fällt der schlechte Gesundheitszustand junger Burschen auf. Sie sind häufig übergewichtig und haben schlechte Kondition, Tendenz steigend.

Was wäre sinnvoller, sie wenigstens während des Präsenzdienstes gsund und vernünftig zu ernähren?

Es stimmt schon so, daß wir längst in einer postkapitalistischen, dennoch extrem materialistisch bestimmten Zweiklassengesellschaft leben.

"Die Besten ohne Kraft, die Schlechtesten von leidenschaftlicher Besessenheit!"

Soweit Yeats in seinem "The Second Coming".

Mahlzeit!