Wie sich in den vergangenen Jahren zeigte, werden unsere Feuerwehren in Niederösterreich immer öfter aufgrund klimatischer Veränderungen zu Flur- und Waldbränden gerufen. Das speziell geschulte Personal der Sonderdienstgruppe für Flur- und Waldbrände, der Freiwilligen Feuerwehren aus unserem Bezirk soll dabei entsprechend effizient Hilfe leisten. 2021 wurden bereits einige Kameraden sowohl national (Hirschwang an der Rax), als auch international (Nordmazedonien) zur Brandbekämpfung gerufen.

Der NÖ Landesfeuerwehrverband hat vorerst 16 Hilfeleistungsfahrzeuge speziell für Einsätze dieser Art vorgesehen. Die Feuerwehr Blumau, welche bei beiden Waldbränden des vergangenen Jahres tatkräftig im Einsatz stand, erklärte sich bereit, eines dieser Hilfeleistungsfahrzeuge zu stationieren. Am Samstag, den 15.01.2022, wurde das HLF 2 - WB 3000 an die derzeit 24 Personen umfassende Sonderdienstgruppe in unserem Bezirk übergeben.

Das neue Fahrzeug sorgt mit einem großen Rammschutz bereits optisch für Aufsehen. Vor allem die Technik, welche in dem 15,7 Tonnen schweren Iveco steckt, hilft der Mannschaft zur sicheren und gezielten Brandbekämpfung. Eine Selbstschutzeinrichtung im Fahrzeuginneren versorgt die gesamte Besatzung von insgesamt 6 Personen bis zu 12 Minuten mit Atemluft. Mittels eingebauter Nebelanlage bestehen die Möglichkeiten, die Kabine von außen zu kühlen, sowie die Reifen beim Durchfahren erhitzter Böden zu schützen.

Bild: ÖA AFK Raabs/Thaya

Bildbeschreibung:

Am Dach vlnr: BI Daniel Bauer, HBI Helmut Schuecker, V Andreas Heckajlo

Hintere Reihe vlnr: ABI Georg Diesner, Feuerbeauftragter Kurt Lobenschuss, Vizebürgermeister Werner Kronsteiner, BI Franz Eggenhofer jun., BR Christian Panagl, ABI Wolfgang Riener, BR Kurt Liball

Vordere Reihe vlnr: LFR Manfred Damberger, Bürgermeister Hermann Wistrcil, HBI Franz Piffl, BR Michael Litschauer