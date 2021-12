Am Nachmittag des 25. Dezember wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt zuerst im Ortsgebiet von Groß-Siegharts und in kurzer Folge mit der FF Loibes auf die L8119 zu zwei Verkehrsunfällen Verkehrsunfällen alarmiert.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich in der Raabser-Straße in Groß-Siegharts. Bei diesem kollidierten 2 Fahrzeuge und mussten mittels Kran geborgen und gesichert abgestellt werden.

Beim zweiten Verkehrsunfall auf der L8119 wurde vorerst die Freiwilligen Feuerwehr Loibes und in Folge die Stadtfeuerwehr mit Kranfahrzeug alarmiert. Ein PKW kam zwischen Loibes und Puch von der Straße ab und kam im Graben zum Stillstand. Auch dieses Auto wurde mit dem Kran geborgen und gesichert abgestellt.

Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Bilder: ÖA FF GS