Der Extremsportler Fanter vom LTU Waidhofen lief an einem Tag 178 km

WEIKERTSCHLAG/WAIDHOFEN AN DER THAYA - Für Hans-Jürgen Fanter aus Weikertschlag stand in Bad Blumau sein erster 24 Stunden-Lauf mit sovielen Kilometern wie nur möglich auf dem Programm.

Der 44-jähriger Athlet vom LTU Waidhofen aus Weikertschlag/Thaya hat sich seit Jahren herausfordernden Events verschrieben, die für den „Normal-Bürger“ nur schwer vorstellbar sind. In Bad Blumau (Steiermark) stellte er sich seiner größten Herausforderung, dem ersten 24 Stunden-Lauf. Gestartet wurde am Samstag um 10 Uhr, gefinished exakt 24 Stunden später. Zu absolvieren galt es in dieser Zeit so oft als eben möglich eine 1,2km-Schleife. Fanter schaffte in diesen 24 Stunden unglaubliche 178,35 Kilometer und belegte in seiner Altersklasse M40 den siebenten Platz.

Die nächsten Extrem-Herausforderungen hat er bereits ins Auge gefasst. Im Oktober möchte er wieder bei der „Tour de Tirol“ starten und dort den 75km-Klassiker absolvieren. Im November steht wieder der „Wien Rundumadum“-Lauf mit 130 km am Programm.