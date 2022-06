Im Rahmen der Austria Finals in Graz fanden die 25. österreichischen Meisterschaften in der Sportakrobatik statt. Die Akrobaten aus Dobersberg mischten dabei vorne mit.

DOBERSGERB. Bereits am Samstag zeigten einige Formationen die erste von zwei Küren. Die beiden Jugend 1 Formationen starteten mit der Balance Kür, das Junioren Mixpaar mit der Tempo Kür. Für das Mixpaar war es der erste Wettkampf nach einer verletzungsbedingten Pause. Für ihre saubere Kür wurden die beiden mit einer Wertung von 25,00 Punkten belohnt. Das Jugend 1 Trio aus Julia Schober, Christina Datler und Julia Hauer ging nach der Balancekür in Führung. Auch das Damenpaar Bianca Garschall und Alina Brinnich überzeugte mit einer mitreißenden Balanceübung und konnte durchaus zufrieden mit dem ersten Tag des Wettkampfes sein.

Am Sonntag eröffneten die Jugend 2 Trios den Wettkampftag. Beide Trios aus Dobersberg konnten ihre Leistung gegenüber dem letzten Wettkampf steigern. Johanna Haider, Tarja Oberbauer und Juliane Samm zeigten saubere Elemente und konnten sich auch in der Artistik eine gute Bewertung sichern. Mit einer souveränen Kür holten sie sich die Bronze Medaille. Knapp dahinter, mit einem kleinen Patzer bei einem Tempo Element reihten sich Leonie Suchan, Raphaela Nagelmaier und Alina Leuthner ein.

Danach turnten die höheren Klassen ihre zweite Kür. Julia Schober, Christina Datler und Julia Hauer zeigten eine gelungene Tempokür und verpassten knapp die Stockerlplätze. Bei Alina Brinnich und Bianca Garschall wurde es am Ende auch der 4. Platz, nachdem sich in die Tempokür kleine Unsicherheiten einschlichen. Theodor Dorfinger und Cassedy Taxpointner präsentierten ihre mitreißende Balancekür. Auch das Publikum konnte überzeugt werden, welches die beiden mit großzügigem Applaus bewunderte. Am Ende erreichten die beiden den 2. Platz und sind somit Vizestaatsmeister.

„Wir freuen uns mit unseren Sportlern über ihr tollen Leistungen. Das war ein gelungenes Ende der Wettkampfsaison, für Showauftritte wird aber noch bis Mitte Juli fleißig weitertrainiert,“ erzählen die Trainerinnen Alexandra Nagelmaier und Katharina Steiner. Die nächste Chance die Akrobaten zu sehen, haben Sie am Samstag, 25.Juni am Bezirksfest in Waidhofen.