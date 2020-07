Die NÖ. Saatbaugenossenschaft (NÖS) wurde 1927 mit dem Ziel gegründet, anerkanntes Kartoffelsaatgut zu erzeugen. 1950 entschloss sich die Genossenschaft, mit der Züchtung von Kartoffelsorten zu beginnen. Als erster Züchtungserfolg konnte 1956 die Sorte Naglerner Kipfler in die Sortenliste eingetragen werden.

25 eigene Züchtungen

Derzeit vermehren 300 Landwirte 50 Sorten auf rund 1.280 ha und erzeugen dabei ca. 24.000 Tonnen Saatkartoffeln. Neben den eigenen Züchtungen (derzeit stehen 25 Sorten in Vermehrung) werden auch Sorten aus Deutschland und Holland vermehrt. Seit 1996 wird auf rund 150 ha auch biologisches Saatgut erzeugt. Das Hauptvermehrungsgebiet mit über 1.000 ha Vermehrungsfläche liegt im Waldviertel, etwa 200 ha in den Leiser Bergen (Weinviertel) und rund 35 ha im Mühlviertel (Oberösterreich).

Die Zentrale und Zuchtstation der NÖS liegt in Meires, im Herzen des Waldviertels. Weiters gibt es eine Prüfstation, die sich in Naglern (Leiser Berge) befindet, in der vor allem Sortenversuche getätigt werden.

Insgesamt beschäftigt die NÖS 19 ständige Mitarbeiter. Vier Mitarbeiter sind als Saatbautechniker ganzjährig für die Betreuung der Vermehrer und deren Vermehrungsflächen zuständig.

Die Zentrale in Meires bewirtschaftet rund 140 ha Ackerland und baut hier etwa 25 ha Kartoffeln an. In einem modernen Kistenlager und einem Boxenlager im Keller können insgesamt etwa 500 Tonnen Saatkartoffeln gelagert werden.

Besonders stolz ist man bei der NÖS darauf, dass Sorten wie Ditta, Tosca, Hermes oder Fabiola von Spanien bis Russland und von Sizilien bis Schottland in ganz Europa angebaut werden. Wollen Sie sich einen Überblick über die Arbeit der NÖS verschaffen? Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.noes.at und sehen sich den Imagefilm an. Bei Interesse kann der Betrieb gerne im Rahmen einer Exkursion besichtigt werden. Eine Terminvereinbarung ist notwendig.

NÖ Saatbaugenossenschaft reg GenmbH

Kartoffelzuchtstation

Meires 25

3841 Windigsteig

Tel.: 02842/52402

E-Mail: meires@noes.at

Homepage: www.noes.at