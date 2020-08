Pollmann gründet neuen Standort in Mexiko

Das Karlsteiner Unternehmen baut mit dem fünften Produktionsstandortseine Präsenz im amerikanischen Markt entscheidend aus.



KARLSTEIN/SAN MIGUEL. Der Standort San Miguel de Allende wird ab 2021 Projekte von der manuellen Konfektionierung bis hin zu automatisierten Großserien abdecken. Der erste Auftrag ist bereits unterschrieben. Pollmann gründet in Mexiko seinen fünften globalen Produktionsstandort.

DieWahl fiel auf die zentrale Industrieregion im Bajio-Gebiet nordöstlich der Hauptstadt Mexico City. Dort ist ein erheblicher Teil der mexikanischen Automobil-Zulieferunternehmen angesiedelt. Die Pläne für ein Pollmann-Werk in Mexiko wurden in den vergangenen Jahren immer wieder geprüft.

1,4 Millionen Autoschlösser im Jahr

Jetzt geht das Waldviertler Unternehmen an die Umsetzung: Das Werk wird bereits im kommenden Jahr im Industrial-Park San Miguel de Allende die Fertigung aufnehmen. Der Standort liegt rund drei Autostunden nordwestlich von Mexico-City.

Grundlage für die Entscheidung ist der Auftrag, der bereits akquiriert werden konnte. Ab Mitte 2021 sollen bis zu 1,4 Mio. Autoschlösser pro Jahr produziert werden.

Die100 Prozent-Tochter der Pollmann International GmbH legt am Standort Mexiko das Augenmerk auf flexible Fertigungsmöglichkeiten. Manuelle Konfektionierung wird hier genauso möglich sein, wie hochkomplexe Fertigungsprozesse. Startschuss ist gefallen Das Projekt Pollmann Mexiko läuft bereits auf Hochtouren. Pollmann wird auf rund 5.000 Quadratmetern Produktionsfläche starten.

Projektteam „Pollmann Mexiko“: Herbert Auer, Maria Diaz, Stefan Pollmann und Rainer Hobiger.

Foto: Pollmann

hochgeladen von Peter Zellinger

"Die Region rund um den Wirtschaftspark - aufhalbem Weg zwischen San Miguel de Allende und Queretaro - ist stark am Wachsen und bildet eine hervorragende Basis für nachhaltiges Wachstum des Unternehmens. Die ersten Kolleginnen und Kollegen aus Österreich werden ab Anfang 2021 vor Ort sein, um einen sicheren Start zu koordinieren", teilte das Unternehmen mit.

Mehr Potential für NAFTA-RaumProjektleiter dieser strategischen Erweiterung ist Stefan Pollmann. „Wir sehen Mexiko als wichtiges zweites Standort-Modul für den gesamten NAFTA-Raum. Kunden in den USA können vom Produktionsstandort in Illinois beliefert werden, die Produktions-Betriebe unserer Kunden in Mittel- und Südamerika können wir von Mexiko aus bedienen“.

Pollmann International beschäftigt heute mehr als1.700 Mitarbeiter an vier Standorten und erzielte 2019 einen Umsatz von mehr als 181 Mio. Euro.