Eine tschechische Gruppe hat im Rahmen des Kleinprojektefondsprojektes „Energiegemeinschaften“ eine Exkursion nach NÖ gemacht. In Waidhofen informierte sich die Gruppe über die energetische Modernisierung der Volks- und Sonderschule einerseits und des Polytechnikum andererseits.

WAIDHOFEN/THAYA. Die Gruppe umfasste über 20 Personen aus ganz Tschechien und setzte sich aus Bürgermeistern, Regionalentwicklungs-Verantwortlichen bis zu anderen Energieinteressierten zusammen.

Konkret wurden im Rahmen der zweitägigen Exkursion ins Waldviertel, die bei der Vorbereitung des Programms und auch während der Exkursion von den Energieberatern Renate und Gottfried Brandner begleitet wurde, fünf Projektorte besucht.

Bürgermeister Josef Ramharter hieß die Gruppe willkommen und betonte, dass er sich weiter für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einsetzen möchte. Die Obfrau der Schulgemeinden Marlene Böhm-Lauter führte die Gruppe durch die Schulen und berichtete zu den Themen thermische Sanierung und dazugehörige Energieeinsparung, Photovoltaik auf der Volks- und Sonderschule und Mitversorgung der Hauptschule mit PV-Strom, kontrollierte Raumlüftung und gutes Lernklima.

Im Stadthotel, wo die Gruppe auch übernachtete, stand als weiterer Programmpunkt das Thema Energiegemeinschaften am Programm. Martin Schrammel, Manager der Klimawandelanpassungsregion berichtete in Vertretung von Nicola Krenn, der Klima- und Energie-Modellregionsmanagerin (KEM) Thayaland zur Energiegemeinschaft im Bezirk an der dreizehn Gemeinden und entsprechend viele Zählpunkte teilnehmen werden. Damit kann regionaler Strom von Gebäuden, wo er erzeugt wird, auch bei anderen Gemeindegebäuden genutzt werden.

Das und der geplante starke Ausbau der Photovoltaik auf Gemeindegebäuden stärkt die regionale Energieversorgung und bringt regionale Wertschöpfung. Die eigene Erzeugung ist immer, egal ob in Zusammenhang mit Energiegemeinschaft oder ohne immer auch eine Form der Absicherung gegen Abhängigkeit und hohe Strompreise.

Bürgerbeteiligung als Erfolgsmodell

Die Gruppe besuchte auch die WEB Windenergie AG, das größte Bürgerbeteiligungsunternehmen im erneuerbaren Bereich in Österreich, die Waldviertler Werkstätten, die rund um die Beteiligungsfinanzierung eine wichtige Rolle für ein gutes Alternativfinanzierungsgesetz gespielt haben sowie die Marktgemeinden Langau und Rastenfeld, die beide Bürgerbeteiligung und Photovoltaik auf Gemeindegebäuden in erfolgreicher Form kombiniert und umgesetzt haben.

"Das Programm zeigte den Exkursionsteilnehmern sehr viele spannende Aspekte rund um kommunale und/oder gemeinschaftlich finanzierte Projekte. Nicht zu vergessen, dass durch regionale Beteiligungsfinanzierung auch die Erträge der Energieprojekte in der Region bleiben und dort wieder für neue Impulse sorgen können," so Renate Brandner-Weiß.