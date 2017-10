Tage der offenen Ateliers in Schwarzenau

Zum 15. Mal finden heuer die Tage der offenen Ateliers in Niederösterreich statt. In Schwarzenau beteiligen sich Iris Lindner mit Skulpturen und Gemälden und ich, Subhash, mit abstrakten und konkreten Fotografien.

Meine Beteiligung hat eindeutig eine musikalische Note: 12 recht große Fotografien von Details meines Ibanez Musician MC2940 (E-Bass aus der Mitte der 80er-Jahre) werde ich zeigen und Fotos von Son of the Velvet Rat (Studio-Aufnahmen und Bilder von einem Waldviertler Konzert).

Das ist natürlich nicht alles. Bilder der Serie „Position” kommen dazu, meine Beteiligung an dem großen Projekt „Öffnungszeit” im ehemaligen Gefängnis und Jugendheim Kirchberg/Wagram und natürlich können Interessent*innen auch viele ältere Fotografien als Pigment-Inkjetprints sehen. Zusätzlich laufen noch Diashows auf meinen Laptops.Mit mir stelltaus und zeigt neue Arbeiten (Bildhauerei & Malerei). Iris macht Objekte aus Holz, Hufnägeln und Hanf(?)fasern und malt in Acryl. Ich habe einige ihrer Objekte und Gemälde in meinem Fotostudio aufgenommen und online gestellt. Wir öffnen am Sa, den 14. Oktober von 14-18 Uhr und am So, den 15. Oktober von 10-12 Uhr.Atelier LindnerFotostudio SubhashHausbach 313900 SchwarzenauSa, 14. Oktober 14-18 UhrSo, 15. Oktober 10-12 Uhr