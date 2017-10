Ärztedienst KW43

17.10.2017, 11:22 Uhr

Waidhofen, Waidhofen/Land, Pfaffenschlag, Dobersberg, Waldkirchen, Gastern, Kautzen, Thaya:26.10. Dr. Wolfgang Höpfl, Neuwirthsiedlung 5, 3830 Waidhofen, Tel. 02842/52212.28.+29.10. Dr. Rudolf Neugebauer, Waidhofner Straße 5, 3843 Dobersberg, Tel.: 02843/2224.Gr. Siegharts, Dietmanns, Ludweis-Aigen, Karlstein, Raabs:26.10. Dr. Hans-Christian Lang, Waidhofnerstr. 4, 3812 Gr Siegharts, Tel. 02847/2410.28.+29.10. Dr. Andreas Gradwohl, Nr. 63, 3762 Ludweis, Tel. 02847/4200.

Allentsteig, Vitis, Windigsteig, Echsenbach, Schwarzenau, Göpfritz an der Wild:26.10. Dr. Karl Danzinger, Kirchengasse 2, 3804 Allentsteig, Tel. 02824/2609.28.+29.10. Dr. Susanne Rabady, Landstraße 2, 3841 Windigsteig, Tel. 02849/2407.Zahnarzt26.10. Dr. med. univ. Hörmann Astrid, Zwettler Straße 96, 3920 Groß Gerungs, Tel: 0281278654.28.+29.10. Dr. med. univ. Beer Thomas, Moritz-Schadek-Gasse 2, 3830 Waidhofen an der Thaya, Tel: 02842752667Apothekendienste26.10. Apotheke Raabs/Thaya, Hauptplatz 15, 3820 Raabs, Tel. 02846/236.28.+29.10. Apotheke „Zum hl. Hubertus“, Brunnerstraße 43, 3830 Waidhofen, Tel. 02842/53757.TiernotdienstPraxis am Buchberg:Dietmanns, Tel. 0664/2629363.Praxis für KleintiereDr. König GmbH, Waidhofen,Tel. 02842/52159.Tierarztpraxis Dr. Fürst,3843 Dobersberg,Tel. 02843/2800