20 Jahre Pro Pet in Gastern

- (wak) Anläßlich des zwanzigjährigen Bestehens der Firma Pro Pet in Gastern fand am 6. Oktober eine große Jubiläumsfeier statt. Im Oktober 1997 wurde Pro Pet Austria Heimtiernahrung GmbH von den beiden etablierten Tiernahrungsfirmen Rupp OG und Concept Pet mit Produktionsstätten in Gastern und Bürositz in Pucking bei Linz gegründet. Der weltweit bekannte Betrieb ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Hunde- und Katzensnacks. Die Produkte werden unter den Markennamen bedeutender Handespartner bis nach Russland und in die USA vermarktet.

Es wurden keine Mühen und Kosten gescheut. Über einen roten Teppich wurden die Gäste in das transparente Festlich geschmückte Zelt geleitet. Geschäftsführersowie Betriebsleiterbegrüßten persönlich die zahlreichen geladenen Gäste aus Wirtschaft und Politik. Unter den Gästen waren unter anderensowie aus Pucking Geschäftsführer, zahlreiche Vertriebspartner und Lieferanten aus den unterschiedlichen Ländern weltweit. Die Vertreter der Wirtschaftskammer stellten sich ebenfalls als Gratulaten mit einer Auszeichnung ein. Bgm. Roland Datler überraschte die Geschäftsleitung mit einer besonderen Auszeichnung in Form einer gläsernen Urkunde.Showact des Abends war dann eine kulturelle Weltreise mit den Künstlern der "die mit Ihrem Programm alle begeisterte. Im Anschluss wurden dann noch langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt.