Bäuerinnen aus dem Gebiet Waidhofen/Thaya bildeten sich weiter

01.05.2017, 21:00 Uhr

Um aus dem Alltag auszuspannen kam die Gebietsbäuerin Annemarie Dangl dem Wunsch der Damen nach und organisierte eine Ausflugsfahrt.Per Bus ging es los nach Italien Baveno/Stresa. Im Grandhotel Dino ging es königlich her. Von dort aus starteten viele Besichtigungen.Gleich neben dem Hotel wurde die zauberhafte Bergwelt erkundet - interessant der rosa Granit, der auch dort abgebaut wird. Die Karls Kirche in Wien wurde mit diesem Granit erbaut. Von den Borromäischen Inseln wurde die Isola Bella und die Isola Pscatori erforscht.Auf der Isola Bella auch Blumeninsel genannt (sie ist gestaltet wie einSchiff) gibt es die bedeutendste barocke Gartenanlage Italiens mit Planzen aus aller Welt. Der Kampferbaum ist 150 Jahre alt, Zitronenbäume, ein Tulpenbaum mittendrinnen prächtige Pfaue. Der prunkvolle Garten gehört zum Borromeo Palast berühmt aus 1670. Ganz wichtig dabei der rosa Granit, prächtige Säle mit wertvollen Möbeln origninal Bildern. Ebenerdig gibt es dort 6 Grotten auf den Wänden Steine und Muscheln als Nachahmung von Unterwasserhöhlen besonders für die heiße Jahreszeit. Ein effektivolles Freilufttheater mit 10 Terassen zeigt von früheren Zeiten mit all seiner Blütenpracht. Da gibt es den Garten der Liebe, den Azaleengarten.....Berühmte Persönlichkeiten wie Wagner, Napoleon Bonaparte waren schon zu ihrer Zeit vom Zauber der Gärten betroffen.Auf der Isola Pescatori - Fischerinsel - der Form nach wie ein Fisch und früher durchwegs von Fischern bewohnt, wurde auch die Kirche des Hl. Viktors und Malereien aus dem 17. Jahrhundert bewundert.

Mailand, die Hauptstadt der Mode ist immer eine Reise wert! Besichtigt wurde der Friedhof, wo 1876 das 1. Grenatorium erbaut wurde. Viele Grabdenkmäler wie das von Toscanini und von vielen geschichtsträchtigen Persönlichkeiten konnten bewundert werden. Das berühmte Opernhaus "La Scala", der gotische Mailänder Dom...Die Passage Galleria Vittorio Emaniele II mit den eleganten Geschäften und historischen Cafes, hier gab es das 1. Prada Geschäft und jetzt sind dort 2 eines für Damen, eines für Herren.Beim Galaabend überraschte die Hotelleitung mit einer "Pötzl Torte".Die Tage gingen viel zu schnell vorbei - bei der Heimfahrt wurde dann noch die Viamala-Schlucht ein archaisches Naturerlebnis besichtigt. Gigantisch präsentierte sich das Naturmonument in bunten Farben der Natur.Nach diesen erholungsvollen Tagen sind wieder alle gestärkt für die Aufgaben des Alltages.