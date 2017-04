Canada Joe nimmt Abschied

26.04.2017, 12:32 Uhr

in Mörtersdorf seine saisonale Abschiedsparty.Bis zum Dezember geht es wieder zurück auf die kanadische Ranch in Ontario, „genau nach Augsburg, eine urdeutsche Siedlung aus der viktorianischen Zeit, 1837-1901“, betont Joe. In den frühen 80iger Jahren von Windigsteig nach Kanada ausgewandert, kommt Joe in den Wintermonaten immer wieder ins Waldviertel zurück, hält mit seinem außergewöhnlichen Gedächtnis bis zu vier Stunden lange literarische Vorträge - wie Gedichte und Balladen aus der Schulzeit, österreichische Dramatik, deutsche Klassik, Romantik, Heimatdichtung und Modernes, Zitate usw. – alles aus dem freien Gedächtnis burgtheaterreif vorgetragen.

Der nunmehr 74jährige Joe Hirnschall ist mit seinen literarischen Präsentationen nicht nur in Österreich und Deutschland, auf Kreuzfahrtschiffen, in Gymnasien, Theatern, Therapiezentren unterwegs, sondern war auch bereits in Argentinien, Uruguay, Brasilien, im karibischen Raum und in seiner zweiten Heimat Kanada tätig.Seine Vorträge - die natürlich auch mit Geschichten und Erlebnissen aus seinem reichen Leben gewürzt sind - locken immer zahlreiche Besucher an. In den Sechziger Jahren war Joe zweimaliger Bundessieger im Rednerwettbewerb der Österreichischen Liga für die Vereinten Nationen.Zu der wunderschönen Party bei der Graselwirtin kamen auch Joes prominente Freunde wieund der Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien,Mit beiden wurden für diesen Sommer Besuchstermine auf Joes Ranch in Kanada vereinbart, natürlich in Begleitung der Graselwirtin