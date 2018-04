Die Bäuerinnen vom Gebiet Waidhofen/Thaya erholten sich in Venedig

23.04.2018, 16:42 Uhr

Über 40 Bäuerinnen aus dem Gebiet Waidhofen/Thaya entspannten einige Tage um den zu erwartenden Anforderungen der kommenden Pflanztage gewappnet zu sein.



Das Ziel war in Italien Sottomarina/Chioggia, von wo aus die geplanten Ausflüge starteten.



Per Schiff wurde die Lagunenstadt Venedig erreicht. Eine professionelle Führung leitete durch den Dom am Markusplatz und den Dogenpalast. Beeindruckend waren die prunkvollen Räumlichkeiten und der Gang über die berühmte Seufzerbrücke samt Ankunft bei den originalen Gefängnissen. Die Führung ging dann zum Canale Grande bei der berühmten Rialtobrücke vorbei. Eine Fotopause dort und bei den Gondeln war ein Muß.



Padua mit seinen mittelalterlichen Plätzen entzückte. Die Basilika des Heiligen Atonius wurde besichtigt. Die letzten 2 Jahre bis zu seinem Tod 1231 verbrachte der Heilige dort. Ein Porträt seigt Antonius bei seiner letzten Predigt auf dem Nußbaum. Begraben wurde er in der ältesten Kapelle mit Sternenhimmel auf der Decke. Carraramarmor ist um seine Grabstätte. Seine Reliquien 787 Jahre alt - Stimmbänder und Zunge konnten in professioneller und prachtvoller Aufmachung besichtigt werden.Die Villa Pisani mit ihren 11 ha großen Garten war das letzte interessante Ziel. Früher war sie der Mittelpunkt einer großen Landwirtschaft. Über den einzigen Dogen war die Familie sehr stolz und präsentierte dieses in ihren 114 Zimmern. 1797 kaufte Napoleon dieses Anwesen und baute einen Flügel um, zwei Badezimmer wurden eingebaut. Für nur 1 Nacht genoß er seinen Besitz.Der Brentakanal und zahlreiche andere geschichtsträchtige alten Villen aus Landwirtschaften rundeten die Führung ab.Schönes Wetter, Walter, der einzige Mann an Bord, Fa. Pölzl und gute Planung mit der Gebietsbäuerin Annemarie Dangl, dies alles trug dazu bei, dass so viele Damen mit frischem Elan und positiver Energie in den Alltag zurückkehren.