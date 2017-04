Feuerwehrabschnitt Raabs/Thaya blickt auf ein ereignisreiches Jahr

26.04.2017, 10:59 Uhr

Abschnittskommandant Kurt Liball konnte dazu Kameraden aus 34 Feuerwehren des Abschnittes begrüßen.Der Bürgermeister von Groß-Siegharts, Gerald Matzinger, sprach die Grußworte für die Stadtgemeinde.Unter den weitere Ehrengäste befanden sich der Bürgermeister von Aigen, Helmut Schuecker und mehrere ehemalige Unterabschnittskommandanten des Abschnittes Raabs. Als Vertreter des Bezirkskommandos konnte Bezirkskommandant-Stellvertreter Oswald Sprinzl begrüßt werden.Bei der Versammlung wurden Neuerungen im Feuerwehrwesen besprochen. Abschnittskommandant Kurt Liball informierte über allgemeine Themen aus dem Abschnitt, die Abschnittssachbearbeiter und Verwalter berichteten aus den Fachgebieten. Oswald Sprinzl überbrachte die neusten Informationen aus dem Bezirkskommando.Unter den vorgestellten Themen sorgt die Neuregelung der Atemschutzuntersuchungen bereits über das gesamte Jahr für Diskussionen. Hier soll es am 15. Mai eine endgültige Entscheidung im Landesfeuerwehrverband geben.Eine zeitnahe Entscheidung ist dringend nötig, um genügend Atemschutzgeräteträger für den Ernstfall bereitstellen zu können.Auch in den anderen Sachgebieten gab es zahlreiche wichtige Themen zu besprechen.Die Schadstoffgruppe, deren Gerät bei der FF Wienings stationiert sind, kann sich über Zuwachs aus Waidhofen und Vestenpoppen freuen.Das Sachgebiet Wasserdienst ist auf der Suche nach Interessierten, um in diesem Sachgebiet aktiv zu werden. Dazu steht die neue Sachbearbeiterin Birgit Zeilinger als Ansprechpartner zur Verfügung.Im Rahmen der Versammlung fanden auch einige Ernennungen statt.Der Kommandant von Großau, Martin Ableidinger wurde zum Bewerbsleiter ernannt.Birgit Zeilinger von der Feuerwehr Radl wurde zu Sachbearbeiterin Wasserdienst ernannt.Die Bezirks- und Abschnittsfunktionäre gratulierten Richard Peters von der FF Raabs/Thaya zum Tagessieg beim heurigen Funkleistungsabzeichen. Er erreichte unter 479 Teilnehmern den 5. Gesamtplatz.Bilder: Matthias Hartl