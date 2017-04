Verabschiedung von Vizeleutnant Johann Wöchtl

28.04.2017, 10:34 Uhr

Seit 1993 war er Dienstführender Unteroffizier in der 1. Panzerhaubitzbatterie in der Liechtenstein-Kaserne Allentsteig. Wöchtl absolvierte in seiner aktiven Dienstzeit zahlreiche Auslandseinsätze in Bosnien, Zypern, Libanon und dem Kosovo. Auch sportlich war er seine gesamte Laufbahn hinweg sehr aktiv und hat sich in vielen Bewerben gemessen.