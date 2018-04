11. Sportwagen- und Raritätenreffen bei Talkner Heidenreichstein

29.04.2018, 15:12 Uhr

Sehr viele tolle Sportwagen, aber auch Motorräder waren wieder nach Heidenreichstein gekommen um ihre Schätze zu präsentieren

HEIDENREICHSTEIN - (wak) Bereits zum 11. Mal fand am Geländer der Firma Talkner in Heidenreichstein das Sportwagen- und Raritätentreffen statt. Für eine tolle Moderation sorgte wieder Eventmanager Thomas Breit. Dieses Mal kam "Batman" mit seinem futuristischen Motorrad und wurde von alt und jung bewundert. Vom Porsche bis zum Lamborghini, vom Puch TF bis zum Motorroller und Renntraktor waren alles vertreten. Der aufwändig restaurierte Chevrolet Pick Up von "Bobo" Apfelthaler mit Swap Cooler (Klimaanlage) und interessanten Details, zog bewundernde Blicke von Oldtimerfans auf sich. Das tolle Wetter lockte auch zahlreiche Gäste an.

RAHMENPROGRAMM:ab 10:00 Uhr Eintreffen der Autoraritäten und Sportwagen mit Vorstellung der Fahrer und Autos sowie Motorräderca. 11:30 Uhr Ausfahrt der Sportwagen in Richtung Stadtplatz und Wasserburg Heidenreichstein mit anschließendem Mittagessen der Fahrerca. 13:30 Uhr Rückkehr der Sportwagen zum Firmengelände der Firma Bauprofi TalknerÜber eine sehr gelungene Veranstaltung freuen sich Anita Talkner & die Sportwagenfreunde Ronny Apfelthaler, Gerald Naglmeier, Helmut Plach und Erwin Zinner.