15-Jähriger starb: Tödlicher Unfall auf der B36

03.05.2017, 08:34 Uhr

15-jähriger Moped-Beifahrer starb bei der so genannten "Bittner-Kreuzung"

WAIDHOFEN. Erneut kam es auf der B36 bei Jasnitz zu einem tödlichen Unfall. Bei einem tragischen Zusammenstoß ließ ein 15-jähriger Beifahrer auf einem Moped sein Leben.Auf der sogenannten "Bittnerkreuzung" kam es am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem PKW. Ein 16-Jähriger wollte mit seinem Moped die Bittner-Kreuzung übersetzen. Am Rücksitz saß sein 15-jähriger Freund. Laut Angaben der Polizei dürfte der 16-Jährige den Querverkehr übersehen habe und hielt daher nicht an. Es kam zur Kollision mit einem Pkw, gelenkt von einem 33-Jährigen. Dabei wurde der 15-jährige Mopedlenker so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzung erlag. Sein Beifahrer wurde vom Roten Kreuz Waidhofen mit schweren Verletzungen am Fuß ins Krankenhaus abtransportiert. Der PKW-Lenker und zwei weitere Insassen blieben bei diesem Unfall unverletzt.Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes betreut.