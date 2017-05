180 Feuerwehrleute üben Großbrand in Dimling

11.05.2017, 14:34 Uhr

Annahme: Großbrand bei TE Connectivity. Einsatzkräfte mussten vier vermisste Mitarbeiter finden.

WAIDHOFEN. Es war eine der größten Übungen der jüngeren Vergangenheit: 24 Feuerwehren mit 180 Mitgliedern aus dem Bezirk Waidhofen übten am Areal der Firma TE Connectivity in Dimling. Die Annahme war, dass mehrere Müllbehälter im Anlieferungsbereich Feuer gefangen haben. Das Gebäude wurde evakuiert, jedoch fehlte von vier Mitarbeitern aus dem nordöstlichen Gebäudetrakt jede Spur.Sofort machte sich der erste Atemschutztupp zur Menschenrettung auf, während die höchste Alarmstufe B4 gegeben wurde und die Unterstützung von 23 weiteren Feuerwehren angefordert wurde. Um eine so große Anzahl an Feuerwehrkräften koordinieren zu können, wurde am Mitarbeiterparkplatz im Kommandofahrzeug eine Übungsleitung eingerichtet. Diese übernahm die Verteilung der Einsatzaufträge an die anrückenden Feuerwehren in Absprache mit Übungsleiter Christian Bartl.

Der seit Jahren bestehende Objektalarmplan für die Firma TE Connectivity sieht vor, dass bei dieser Alarmstufe eine Relaisleitung von Großeberharts und eine weitere von Großgerharts zum Einsatzobjekt verlegt werden, da die benötigte Löschwassermenge vom öffentlichen Hydrantennetz nicht ausreicht. Für diese beiden Leitungen wurden 162 Schläuche verlegt und eine Strecke von mehr als drei Kilometer überwunden.Die restlichen alarmierten Feuerwehren rückten direkt zum Einsatzobjekt vor und unterstützten die Feuerwehr Waidhofen/ bei der Personenrettung bzw. Brandbekämpfung.Vier verletzte Mitarbeiter (geschminkt durch das Team "Realistische Unfalldarstellung" des Roten Kreuz Waidhofen/Thaya) konnten von mehreren eingesetzten Atemschutztrupps aus dem stark verrauchten Gebäudeteil gerettet und dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben werden.Gegen 15 Uhr konnte der angenommene Brand gelöscht und das Übungsende bekanntgegeben werden.