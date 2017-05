19. Waidhofner SessionNight im "Igel"

Mitsingen, Zuhören und Neuentdecken

WAIDHOFEN. Eine etwas andere Art des bunten Abends steht am Samstag, dem 27. Mai um 20 Uhr im Folk-Club-Lokal „Igel“ in Waidhofen am Programm: Die Waidhofner SessionNight, eine Mitmach-Veranstaltung für MusikerInnen, steht dieses Jahr unter dem Motto „Colours“ und findet nun schon zum 19. Mal in Folge statt.Eingeladen sind MusikerInnen, die gerne mit einer routinierten Band auf der Bühne stehen möchten, und auch jene, die einfach nur drauflosspielen wollen. Ob alt oder jung, AnfängerInnen oder Fortgeschrittene spielt dabei keine Rolle - ausschließlich der Spaß am Musikmachen steht im Vordergrund.Nebenbei haben die TeilnehmerInnen die Gelegenheit MusikerInnen der lokalen Szene und darüber hinaus kennenzulernen. Profis wie Peter Bauer (Powerkryner), Florian Koch und Valentin Bröderbauer (Thorsteinn Einarsson), Florian Fitz (Musical „Mozart!“), Florian Kargl (Freischwimma) und viele weitere fanden sich bei den vergangenen Sessions auf der Bühne.„Keine Scheu, Instrument einpacken und auf ins Igel“, lautet der Slogan des „bunten“ Abends. Wie gewohnt gibt es im ersten Set eine fixe Set-List mit Songs passend zum Motto „Colours“, darunter etwa „Red House“ von Jimi Hendrix, „Purple Rain“ von Prince oder „Green Eyes“ von Coldplay. Das Publikum erwartet eine breite Palette an „farbenfrohen“ Liedern.

Anmeldung bis 21. Mai

Bis 21. Mai 2017 können interessierte MusikerInnen ihre Song-Vorschläge auf die Facebook-Seite der SessionNight posten (www.facebook.com/sessionnight) oder direkt an Stefan Haslinger (st.haslinger@gmx.net) senden. Im zweiten Set heißt es wieder „The stage is open!“: eine offene, zwanglose Jam-Session zum Drauflosspielen.