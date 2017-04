Autoschau bei Toyota Reininger in Gastern

30.04.2017, 21:34 Uhr

Neue Modelle und tolle Aktionen begeisterten viele Besucher bei der Autoschau

- (wak) Am 29. April fand bei Toyota Reininger in Gastern die alljährliche Autoschau statt. Eyecatcher war, wie nicht anders zu erwarten, der neue Toyota C-HR, sowie der neue Yaris, den es schon ab € 10.990,-- gibt. Tolle Aktionen gibt es bei den Modellen Auris, Verso und Aygo. Die Mehrzahl der Sondermodelle von Toyota sind natürlich auch als Hybrid lieferbar. Es herrscht allgemein großes Interesse an Hybrid-Modellen.Fachkundige und nette Beratung, sowie Preisnachlässe bis zu € 5.000,-- begeistern alt und jung.Natürlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt und so konnte man noch gemütlich fachsimpeln, für welches der tollen Modelle man sich schlußendlich entscheiden sollte.