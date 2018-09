Berüchtigt bis romantisch: Die besten Sexplatzerl im Bezirk Waidhofen

24.09.2018, 00:00 Uhr

Sex daheim wird langweilig? Wir hätten da einige Alternativen für Sie - und eine eindringliche Warnung.

BEZIRK. Das Liebesspiel daheim im Bett mag zwar schön sein, aber manche Paare reizt dann doch das Exotische. Schließlich will man manchmal ein bisschen Würze ins Liebesleben bringen. Was liegt also näher es in der freien Natur zu versuchen? Deshalb haben wir uns im Bezirk umgesehen und verraten ihnen die besten (oder berüchtigsten) Sexplatzerl. Doch Vorsicht: das amouröse Abenteuer zu zweit (oder zu mehrt, wie Sie wollen) kann schnell im Knast enden. Wir haben Sie gewarnt!

1. Waldbad und Steinbruch Groß Siegharts

2. Der Klassiker am Hochstand

3. Das Thayabad

4. Der alte Pulverturm

5. Die Ruine Kollmitz

Außer Konkurrenz: Lagerhaus Vitis

Es kann teuer werden

Tagsüber ein beliebter Badeplatz verspricht das frei zugängliche Waldbad in Groß Siegharts nachts amouröse Abenteuer für Anfänger. Fortgeschrittene wählen den nahen Steinbruch, aber packen Sie sich eine Decke ein, sonst könnte der Ausflug schmerzhaft enden.Hochstände sind wahrscheinlich in der Hitliste der Sexplatzerl ganz oben, vor allem, weil die Ausgucke für Jäger mittlerweile nicht mehr die ungemütlichen Bretterbuden sind, die sie einst waren. Zog man sich früher beim Liebesspiel noch Schiefer in die edlen Teile, sind manche jetzt sogar schon beheizt!Das Thayabad in Thaya bietet sich ebenfalls hervorragend an. Nächtens ist meist nicht viel los und hinter den Büschen kann man am Thayaufer besonders romantisch loslegen. Packen Sie aber vielleicht einen Gelsenschutz ein.Waidhofen hat viel zu bieten, vor allem für erlebnishungrige Liebespaare. Das Freizeitzentrum ist nachts versperrt, fällt also aus. Dafür gibt es entlang der Nordpromenade den alten Pulverturm. Bequem von der Innenstadt zu erreichen bietet er einen hervorragenden Ausblick, sofern Sie beim Liebesspiel noch Augen dafür haben.Wem der Pulverturm zu öde ist, der fährt nach Kollmitz und erklimmt die Ruine. Nicht nur finden Sie hier perfekte Bedingungen, es gibt auch genügend Erker und Nischen, wenn Sie nicht von anderen Paaren gestört werden wollen. Vom Sex im Auto am Parkplatz vor der Ruine raten wir aber dringend ab. Nicht auszudenken was passiert, wenn Sie im Eifer des Gefechts versehentlich die Handbremse lösen. Dann stürzen Sie nämlich in die Thaya ab - wenn Sie Glück haben.Nicht-Waidhofner fragen sich jetzt was das denn für ein bescheuerte Sexplatz sein soll. Aber nirgendwo im Bezirk geht es öfter zur Sache. Das liegt nicht daran, dass das Lagerhausgelände besonders romantisch wäre, sondern eher an der nahen Disco ums Eck. Ist man sich einmal nähergekommen bietet das weitläufige Areal zahllose Möglichkeiten für intime Zweisamkeiten - und zwar für Generationen von Waldviertlern.Ob der öffentliche Anstand verletzt wurde oder nicht, das ist dann situationsabhängig. Dies liegt im Ermessensspielraum der Polizisten und später des Gerichts. Jedenfalls kann so ein Outdoor-Schäferstündchen schon ganz schön teuer werden. Nämlich bis zu 1.000 Euro Geldstrafe oder bis zu zwei Wochen Arrest bei Anzeige nach dem NÖ Polizeistrafgesetz wegen öffentlicher Anstandsverletzung. Tja, das sollte man sich dann doch besser zweimal überlegen, bevor man anstatt dem Kondom die Geldbörse zückt.