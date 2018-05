06.05.2018, 13:24 Uhr

Besichtigung des Ökocampus

OTTENSTEIN. Eine Große Auswahl an Gemüse-, Kräuter-und Sommerblumen-Jungpflanzen und robusten Stauden und Sträuchern fürs Waldviertel finden Sie am Samstag den 12 Mai von 9 bis 17 Uhr am Ökocampus in Ottenstein. Besichtigung der Schaugärten: 4/4 –Landschaftsgarten, Arboretum, Phänologischer Garten, Bauerngarten, Naturnahe Themengärten, Rosengarten, Stein-,Kräutergarten/Prachtstauden, Blühflächen, Moorbeet/Schattengarten.

