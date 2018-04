21.04.2018, 09:21 Uhr

Bewegung im Zeitstrom von Lore Heuermann

RAABS. Am Samstag den 12. Mai 2018, 19 Uhr findet die Eröffnung der Ausstellng von Lore Heuermann "Bewegung im Zeitstrom statt. Die Ausstellung findet von 13. Mai bis 17. Juni von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr im Raum für Kunst im Lindenhof statt. Höchste Konzentration herrscht auf beiden Seiten. Stundenlang. Durchgehend. Machen die TänzerInnen keine Pausen, hält auch Heuermann nicht inne. Bis zu 14 Tage, sagt sie, kann es dauern, bis sie in ihren Rhythmus gefunden hat, bis die Bewegungen auf der Bühne und die Bewegung ihrer Hände auf dem Papier im Einklang sind. Das Ergebnis ist eine Bewegungsschri . Eine Literatur des Körpers. Mal wild, mal zart, mal expressiv, mal zurückgenom men. Immer aber ausdrucksstark, so gebärden sich die Typen auf den Schri rollen der Künstlerin.

