Chor aus Minnesota besucht am 23. Mai Groß Siegharts!

50 Sänger aus den USA stellen im Stadtsaal ihr Können unter Beweis

Dienstag, den 23.5.2017, gastiert um 19.00 Uhr, im Stadtsaal Groß-Siegharts der “University of Minnesota Morris Chor“ aus den USA, mit 50 Sänger und Sängerinnen, im Rahmen seiner Europatournee in Groß-Siegharts.Minnesota ist der 32. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika. Der flächenmäßig zwölftgrößte US-Bundesstaat liegt im Norden des Landes an der Grenze zu Kanada.Fast 60 Prozent der Einwohner leben in der Metropolregion Minneapolis-Saint Paul (bekannt als die "Twin Cities"), dem Zentrum des Verkehrs, der Wirtschaft, der Industrie, der Bildung und der Regierung und beherbergt eine international bekannte Kunstszene.

Die Universität von Minnesota, Morris ist eine öffentlich-liberale Kunstuniversität, die eine strenge grundständige Geisteswissenschaftenausbildung zur Verfügung stellt und ihre Kursteilnehmer vorbereitet, um globale Bürger zu sein, die intellektuelles Wachstum, bürgerschaftliches Engagement, interkulturelle Kompetenz und Umweltverantwortung schätzen und verfolgen. Eintritt - freiwillige Spenden!