Der große Baustellen-Atlas: Ein Sommer der Umleitungen

04.05.2017, 10:10 Uhr

Wir bringen Sie durch einen Sommer voller Umleitungen: Wo gebaut wird, wo es stockt und wie Sie am schnellsten voran kommen.

BEZIRK WAIDHOFEN/THAYA. Obwohl eigentlich noch Frühling ist, hat der Baustellensommer bereits begonnen. Nachdem in den vergangenen Wochen das Wetter mit Schnee und Frost nicht mitspielte laufen dieser Tage die Bauarbeiten auf den Straßen des Bezirks voll an. Damit Sie nicht im Stau stehen und sich plötzlich in den Umleitungen nicht mehr zurecht finden, haben wir sämtliche größeren Bautätigkeiten für Sie in einer übersichtlichen Karte zusammengefasst.

Viele kleine Umleitungen - eine großräumige

Für mehr Informationen, klicken Sie bitte auf die Baustellen-Symbole:Was das Baustellenjahr 2017 von den Vorjahren unterscheidet ist die Tatsache, dass heuer die ganz großen Brocken wie die Sanierung der B36 oder gar der Bau eines neuen Kreisverkehrs wie im Vorjahr in Gastern fehlen.Großräumige Umleitungen bleiben den Waidhofnern heuer bis auf eine Ausnahme erspart. Dafür gibt es eine Vielzahl an kleinen Umleitungen.Die längst Umleitung betrifft heuer eindeutig Matzles. Hier muss die Fahrbahn dringend saniert werden. Der Winter hat in zahlreichen tiefen Schlaglöchern seine Spuren hinterlassen. In den Sommerferien wird die Fahrbahn für etwa fünf Wochen gesperrt. Die offizielle Umleitung hat es in sich: Will man von Groß Siegharts nach Waidhofen, muss man über den Allwangspitz und Weinpolz in die Bezirkshauptstadt fahren.Auch in Thaya müssen sich Autofahrer umstellen: Hier wird die Hauptstraße bei der Kreuzung mit der Fahrbahn Kautzener Straße saniert. Die Umleitung führt über Ober- und Niederedlitz für alle, die aus dem Norden kommen. Autofahrer aus dem Süden müssen über Groß Gerharts und Schirnes fahren. Dafür ist die Bauzeit mit sechs Wochen vergleichsweise kurz.Spannend dürfte der Sommer auch in Raabs werden: die Brücke über die Mährische Thaya sowie der nahe Kreuzungsbereich werden saniert. Diese Sanierung geht mit einer Totalsperre der Brücke einher. Der Bau wird am 3. Juli beginnen und soll am 30. September enden. Von Baubeginn an ist eine halbseitige Sperre vorgesehen. Ab 16. August erfolgt die Totalsperre bis Bauschluss. Während der Bauarbeiten fahren keine Busse an die Haltestellen am Hauptplatz und beim Pflegeheim. Am öffentlichen Parkplatz beim Stadtkrug ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch das Gewölbe über den Mühlbach nebenan entlastet.Zu kleinräumigen Umleitungen kommt es auch in Griesbach, Luden, Eibenstein, Pfaffenschlag (Ludweis-Aigen) sowie Vestenpoppen.