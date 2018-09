Der Künstler und die Brutalität des Alltags

11.09.2018, 12:38 Uhr

Fred Zeman setzt sich in einer aktuellen Ausstellung in Waidhofen mit Sport als Kriegsersatz und realen Gewaltakten auseinander.

WAIDHOFEN. Wenn Fred Zeman über seine jüngsten Werke spricht, dann merkt man, wie zwei Herzen in seiner Brust schlagen: einerseits eine gewisse Begeisterung für den Sport, andererseits Kritik an den oft wahnhaften Auseinandersetzungen zweier Kontrahenten oder Mannschaften. Deshalb nimmt das Thema Sport wahrscheinlich auch einen großen Raum in Zemans aktueller Ausstellung "Die Brutalität des Seins" ein.

"Ich war selbst Handballer. Ich weiß was es heißt ein Kreisläufer zu sein. Auch im Handball herrscht Brutalität, die bereits beim Trainer beginnt", so der 76-Jährige Wahl-Groß Sieghartser. In seinen Bildern thematisiert Zeman den Niedergang der Sumo-Ringer. Übt künstlerisch Kritik an den Stierkämpfen und dem "Kriegsersatz" Fußball. Aber längst nicht alle der jüngsten Druckgrafiken Zemans handeln vom Sport. Er thematisiert auch Auseinandersetzungen zwischen Religionen, die Gewalt gegen Frauen und den Anschlag von Nizza. Kein leichtes Thema, wie der Künstler selbst zugibt. "Aber Brutalität begleitet uns unser ganzes Leben im Alltag".Die Ausstellung "Die Brutalität des Seins" wurde verlängert und ist noch bis 7. Oktober im Stadtmuseum Waidhofen zu sehen.