Ein "Hundswetter" im TAM

WAIDHOFEN. Das TAM Waidhofen bietet ab 6. und 7. Oktober 2017 sowie am 10. Oktober ab 20 Uhr die Komödie ein Hundswetter von Brigitte Buc. Weiters findet am 8. und 10. Oktober um 18 Uhr die Aufführung statt. Es ist eine dynamische, französische Komödie mit 3 Frauen im besten Alter und einem Kellner in einem Bistro, die ungeplant einen ganzen Tag und eine turbulente Nacht miteinander verbringen. 2014 war es ein großer Erfolg in Paris und nun hoffentlich auch in Waidhofen auf der TAM-Bühne.

Zum Stück: Helene ist eine tüchtige Geschäftsfrau, die sich für den Betrieb, ihren Gatten und ihren Sohn aufopfert. Die attraktive, alleinerziehende Lulu betreibt ein Dessous-Geschäft und kennt die kleinen Geheimnisse ihrer Kundinnen. Gabrielle ist Single mit einer regen Vergangenheit voller kaputter Beziehungen, tablettensüchtig und derzeit arbeitslos. An einem Morgen im September treffen diese drei Frauen zufällig aufgrund des schlechten Wetters in einem Pariser Café aufeinander. Auf einem Tisch zusammengedrängt, kommen sie einander schneller näher, als ihnen lieb ist. Aus anfänglich oberflächlicher Konversation und falscher Höflichkeit entsteht bald ein temperamentvolles Beisammensein, das nicht vor dem nächsten Tag endet. Mit Hilfe von Champagner und Cognac werden schonungslos Illusionen zerstört, Schwächen offenbart und ganze Lebensentwürfe über den Haufen geworfen. Das alles geschieht unter den wachsamen Augen des missmutigen und spöttischen Kellners, der Mühe hat, die drei wildgewordenen Frauen in Schach zu halten. Das Zusammensein spitzt sich am Ende überraschend zu, und alle Beteiligten kehren in ein verändertes Leben zurück.