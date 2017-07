EVE-Bar neu: "Das wird legendär!"

20.07.2017, 11:59 Uhr

Die EVE-Bar eröffnet am 4. August neu: wir waren vor Ort.

VITIS. Eine legendäre Disco hat einen neuen Betreiber: die EVE-Bar in Vitis steht vor der Neueröffnung. Wir waren vor Ort und haben uns angesehen, was sich im Tanztempel ändert.



40 Jahren lang betrieb Günther Hofmann den Tanztempel beim Bahnhof, jetzt ist die Zeit zum Wechseln gekommen. Martin Zimierski ist der neue Chef im Haus. Der ehemalige Gastromanager von Red Bull betreibt das Rathaus in Korneuburg und bringt gerade die EVE-Bar für die Eröffnungsparty am 4. August auf Vordermann. Die Pläne sind groß: aktuell wird an der Technik geschraubt. Die Tanzfläche soll mehr Farbe bekommen, CO2-Effekte werden eingebaut und die ganze Anlage soll im "Urban Style" Gäste anlocken. Besonders stolz ist der 36-jährige Gastronomiefachmann auf seine "Friends Area" einen eigenen Bereich, den sich Fünfergruppen mieten können - eigener Kühlschrank inklusive. "Das kommt hervorragend an, wir sind am ersten Wochenende bereits ausgebucht", so Zimierski.



Die Grundstruktur der EVE-Bar bleibt erhalten, dennoch warten zahlreiche Neuerungen auf die Gäste. "Uns war es wichtig, dass die Disco den grundsätzlichen Stil beibehält. Trotzdem haben wir da und dort ein paar Hebel angesetzt", so der neue Betreiber. Die Alm wird aktuell zum Pub umgebaut. "Hier gibt's Seiler und Speer, U2 und die rockigeren Geschichten. Und es wird bierlastig".Das größte Update bekommt wohl der Stadel verpasst. In Zukunft soll ein eigener DJ für Stimmung sorgen. "Der Stadel soll eine eigene Location mit Schlager, Fox und Superhits werden", so Ziemierski.• 4. August, ab 21 Uhr: Opening Festival auf 5 Floors mit DJ Jago, DJ Duschko, DJ Margo Pacha Ischgl und den Wanted DJs sowie Selecta und Flip Capella• 5. August ab 20.30 Uhr: Ein Samstag wie Damals, Live im Stadel mit Matty Valentino• 11. August ab 21 Uhr: Attractive Night, Highheels Party Girls gesucht• 18. August ab 21 Uhr: Geburtstagsnacht - alle im August geborenen erhalten Eintrittskarten, Getränkegutscheine. Inkl. Confettibooster und Miternachtsspecial• 25. August, ab 22 Uhr: Planet Love - Größte Waldviertler Flirtzone, 20 biss 22 Uhr Girls only, für Männer ab 22 Uhr. Bis 22 Uhr alle Getränke gratis.• Jeden Freitag ab 21 Uhr: Schlager, Fox und Superhits im EVE-Stadl