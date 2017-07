Fit: Neuer Fitnessbereich

27.07.2017, 12:10 Uhr

Komplett neue Ausstattung: Über 30 neue Maschinen für einen modernen Fitnessbereich.

WAIDHOFEN. Im Fit Aktivcenter in Waidhofen wurde der Fitnessbereich neu ausgestattet. 1995 haben wir mit einer Kraft- und Ausdauertrainingsfläche von insgesamt 175 m2 gestartet. Diese wurde 2009 auf 290 m2 und 2013 auf 400 m2 erweitert. Seitdem ist die Fitnessfläche zweistöckig aufgeteilt auf 110 m2 Ausdauertrainingsbereich und 290 m2 Krafttrainingsbereich. Im Zuge der Neugestaltung im Juli 2017 haben wir über 30 neue Maschinen und Kleinzubehör für das Krafttraining angeschafft. Es gibt zweierlei Trainingsmaschinen von der Marke „Technogym“, einmal mit Steckgewichten und einmal mit Scheiben zum Beladen. Außerdem gibt es einen großzügigen Freihantelbereich und einen separierten, eigens für die Damen.Der Krafttrainingsbereich wurde komplett ausgemalt inklusive neuer Bilder und Jalousien, die das Gesamtkonzept abrunden.Zusätzlich wurden im Zuge dessen das Heizungssystem sowie das komplette Lichtsystem erneuert. Das ganze Projekt ging in fünf Tagen über die Bühne, und wir freuen uns sehr über das gelungene Ergebnis!

Seit wir begonnen haben, sind wir stets bemüht, uns laufend zu verbessern. Mit unserem vielfältigen Fitness-Angebot stechen wir im Waldviertel hervor. Jeder kann sein Fitnesspaket mit den folgenden Zusatzleistungen so zusammenstellen, wie er es gerne hätte:• Trainerbetreuung (regelmäßige Fitness-Checks und individuelle Trainingspläne)• Team Figurbewusst (wöchentliche Ernährungstipps in der Gruppe und gezielt im Einzelcoaching)• Groupfitness (Gruppenstunden wie Zumba, Bauch-Beine-Po, Step Aerobic, TRX Workout, etc.)• Vibrafit (Vibrationsplatte)• Sauna und Saunarium• SquashFür alle Cardiobegeisterten gibt es wie bisher 20 Ausdauergeräte mit integriertem TV sowie auch Geräte zum Dehnen.Krafttraining ist mehr als nur ein Hobby - Lifestyle! Ob jung oder alt, in Form oder nicht, sportlich oder Neueinsteiger: Der regelmäßige Besuch im Gym hält fit, gesund und ist ein wahrer Jungbrunnen!Muskelaufbau und -erhalt ist die „Wunderpille“ für einen tollen Körper und gesundheitliches Wohlbefinden. Eine gute Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining sowie auch eine bewusste Ernährung können nicht nur präventiv gegen die weitverbreiteten Zivilisationskrankheiten wirken, sondern auch einen möglichen schlechten Gesundheitszustand deutlich verbessern, den Körper formen und straffen sowie die Leistungsfähigkeit (auch im Alltag) deutlich anheben.Im Fit Aktivcenter werden Sie von Mo-Sa von drei Fitnesstrainern nach Terminvereinbarung persönlich betreut und auf Ihre Bedürfnisse individuell beraten.Sichern Sie sich heute noch einen Termin unter 02842 51661 oder studio@fit-waidhofen.at – es ist nie zu spät, auf Ihre Gesundheit zu achten - wir helfen Ihnen gerne!