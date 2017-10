19.10.2017, 16:00 Uhr

Feinschmeckerpass Waidhofen

2017/2018

Foggy Mix, wie der Name schon sagt, ist ein Mix aus einem rustikalen Irish Pub, gemütlichen Lounges, einem Billardraum, einem Cafe und einem geschmackvoll eingerichteten Restaurant, das nur so zum Verweilen einlädt. Für diese Vielfalt wurde das Lokal 2016 bereits das 2. Mal im Falstaff Bar & Spirits Guide und jährlich in Conrad Seidls Bier Guide ausgezeichnet. 2017 wurden das Foggy Mix von Conrad Seidl außerdem zum Bierlokal des Jahres in Niederösterreich gekürt.

Lassen Sie sich von unseren Köchen zu einer kulinarischen Reise verführen! Wir servieren österreichische Klassiker vom Wiener Schnitzl bis hin zum Tafelspitz über italienische Spezialitäten wie hausgemachte Pasta, frische Pizza oder einem Gourmetdinner.Montag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 24 UhrDienstag RuhetagFreitag und Samstag von 10 bis 4 UhrSonntag von 10 bis 24 UhrFoggy MixHeidenreichsteinerstraße 283830 Waidhofen/ThayaTel.: 0720 / 6200 72 22 www.foggy-mix.at

E-Mail: zimmerl@foggy-mix.at