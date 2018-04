Hau Ruck heißt es beim Maibaum aufstellen

21.04.2018, 09:01 Uhr

Tradition trifft auf soziales Engagement: Das traditionelle Maibaumaufstellen ist durch das gemeinsame Wirkender Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen an der Thaya,dem privilegierten, uniformierten und bewaffneten Bürgerkorps,dem Österreichischen Kameradschaftsbund,dem Österreichischen Roten Kreuz (Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya) unddem Verein Waidhofen Sozial Aktiv möglich.Nur durch diese Zusammenarbeit können freie Spenden gesammelt werden, welche im Rahmen von WAIDHOFEN. SOZIAL. AKTIV. an bedürftige Menschen, karitative Einrichtungen, Kinder- und Jugendprojekte sowie an Maßnahmen zum Schutz der Tiere ergehen.