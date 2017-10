IMMER SCHÖN SAUBER BLEIBEN!

09.10.2017, 00:00 Uhr

trocknergeeignet sind? Wir alsm Profi-Raumdesigner wissen, wieman den Eingangsbereich mit Sauberlaufzonennicht nur sauber und sicher hält, sondern auch dekorativgestaltet.Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ein gepflegterEingangsbereich mit einer ansprechenden, sauberen Fußmatte trägtwesentlich dazu bei. Hochwertige Fußmatten werden meist von diplomiertenTextildesignern gestaltet und bestechen durch ansprechende undeinmalige Designs.

Je nach Einsatzbereich bieten sich moderne oder klassische Designsebenso an wie florale, lustige oder rustikale Motive. Diverse Farben undFormen, speziell dem Innen- oder Außenbereich angepasst, sorgendafür, dass Sie lange Freude an einem farbintensiven und reinenSauberlauf haben können. Sogar für den Küchenbereich sind spezielleMatten erhältlich, die nicht nur gut aussehen, sondern auch rutschfest und reinigungsfreundlich sind.Gerade in der kalten Jahreszeit, wo die Schuhe oft nass sind, ist einefunktionelle Fußmatte für den Privatoder Geschäftsbereich nötig. AchtenSie auf einen hochwertigen, rutschfesten Gummirücken um Gefahrenzu vermeiden.Hochwertige Fußmatten sind meist waschfest und trocknergeeignet.Heidenreichsteiner Straße 223830 Waidhofen an der ThayaTel.: +43 (0) 2842 52 466